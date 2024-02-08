На Дніпропетровщині вночі працювала ППО: деталі

Окупанти продовжують терор Дніпропетровщини.

Уночі вони намагалися атакувати Криворізький район безпілотником – його збили наші оборонці.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, агресор бив з важкої артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району.

На щастя, снаряди не зачепили людей.

У решті районів більш-менш спокійно. Без атак, – додав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції.

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