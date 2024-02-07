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  • Від 12 тисяч за годину: жителі Дніпра та Павлограда “відкрили” бордель на Донеччині

Від 12 тисяч за годину: жителі Дніпра та Павлограда “відкрили” бордель на Донеччині

Сьогодні 20:14
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На Донеччині жителька Павлограда разом з мешканцями Дніпра облаштувала бордель.

Новости Днепра про Від 12 тисяч за годину: жителі Дніпра та Павлограда

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, жителі Дніпропетровщини на початку 2023 року створили борделі “на дому”. Розташовувалися будинки розпусти у прифронтових Мирнограді та Покровську. Організаторкою “бізнесу” була жителька Павлограда, яка долучила до справи двох жителів Дніпра. 

На сутенерів працювали вісім жінок віком від 18 до 40 років. 

Борделі відкрили у квартирах, де працівниці “бізнесу” з надання інтимних послуг зустрічалися з клієнтами. В середньому за годину “прийому” чоловіки віддавали від 12 до 20 тисяч гривень. 

Сеанси чоловіки замовляли телефоном. Номер борделю знаходили у соцмережах або через знайомих. Ціну за інтимні послуги клієнти дізнавалися через адміністратора, який керував працівницями. Після отримання завдатку “водій компанії” привозив дівчат в обумовлені місця з Дніпропетровської області.
 

Новости Днепра про Від 12 тисяч за годину: жителі Дніпра та Павлограда

Новости Днепра про Від 12 тисяч за годину: жителі Дніпра та Павлограда

У вересні 2023 року бордель накрили правоохоронці. 

Судячи з фото, “документацію” вели вручну.

Тепер трьом організаторам будинку розпусти оголосили про підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Від 12 тисяч за годину: жителі Дніпра та Павлограда

Нагадаємо, у Дніпропетровській області осудили працівника лазні, який займався звідництвом.

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