Від 12 тисяч за годину: жителі Дніпра та Павлограда “відкрили” бордель на Донеччині

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, жителі Дніпропетровщини на початку 2023 року створили борделі “на дому”. Розташовувалися будинки розпусти у прифронтових Мирнограді та Покровську. Організаторкою “бізнесу” була жителька Павлограда, яка долучила до справи двох жителів Дніпра.
На сутенерів працювали вісім жінок віком від 18 до 40 років.
Борделі відкрили у квартирах, де працівниці “бізнесу” з надання інтимних послуг зустрічалися з клієнтами. В середньому за годину “прийому” чоловіки віддавали від 12 до 20 тисяч гривень.
У вересні 2023 року бордель накрили правоохоронці.
Судячи з фото, “документацію” вели вручну.
Тепер трьом організаторам будинку розпусти оголосили про підозру. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області осудили працівника лазні, який займався звідництвом.
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