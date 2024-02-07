У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції

Вдень 7 лютого безпілотник поцілив про броньованому поліцейському автомобілю.

На території Марганецької громади росіяни поцілили по автівці поліціянтів.

7 лютого, коли поліцейські відправилися фіксувати наслідки чергових обстрілів, самі потрапили під атаку БПЛа.

Близько 13:30 дрон поцілив по цивільному автомобілю. Постраждали двоє людей. Виїхавши на місце інциденту, дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який швидко наближався до них. Правоохоронці відразу вискочили з машини та сховалися у більш безпечному місці.

У цей час дрон влучив в їх транспорт та вибухнув. Автомобіль хоча й був броньованим, однак зазнав значних пошкоджень. На щастя, співробітники поліції тілесних ушкоджень не отримали.

Наразі Нікопольський район – найгарячіша точка на мапі Дніпропетровщини. Щоденно місцеві жителі страждають від обстрілів російської армії. Окупант цинічно б’є по цивільних будинках, автомобілях, вбиває та травмує людей, – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі зазначають, що росіяни буквально полюють на автівки цивільних, а особливо правоохоронців. Люди вже бояться виїжджати у місто на машині. На думку марганчан, вони так “тренуються” на мирних мешканцях.

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