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  • У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції

У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції

Сьогодні 21:29
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Вдень 7 лютого безпілотник поцілив про броньованому поліцейському автомобілю.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції

На території Марганецької громади росіяни поцілили по автівці поліціянтів. 

7 лютого, коли поліцейські відправилися фіксувати наслідки чергових обстрілів, самі потрапили під атаку БПЛа.

Близько 13:30 дрон поцілив по цивільному автомобілю. Постраждали двоє людей. Виїхавши на місце інциденту, дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який швидко наближався до них. Правоохоронці відразу вискочили з машини та сховалися у більш безпечному місці. 

У цей час дрон влучив в їх транспорт та вибухнув. Автомобіль хоча й був броньованим, однак зазнав значних пошкоджень. На щастя, співробітники поліції тілесних ушкоджень не отримали.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції

Наразі Нікопольський район – найгарячіша точка на мапі Дніпропетровщини. Щоденно місцеві жителі страждають від обстрілів російської армії. Окупант цинічно б’є по цивільних будинках, автомобілях, вбиває та травмує людей, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції

Місцеві жителі зазначають, що росіяни буквально полюють на автівки цивільних, а особливо правоохоронців. Люди вже бояться виїжджати у місто на машині. На думку марганчан, вони так “тренуються” на мирних мешканцях.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліції

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області дрон-камікадзе поцілив по броньованому авто поліціїРусский

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