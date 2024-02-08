На Днепропетровщине ночью работала ПВО: детали

Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины.

Ночью они пытались атаковать Криворожский район беспилотником – его сбили наши защитники.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, агрессор бил из тяжелой артиллерии по Мировской громаде Никопольского района.

К счастью, люди не пострадали.

В остальных районах более-менее спокойно. Без атак, – добавил Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по бронированному авто полиции.

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