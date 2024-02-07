У небі над Дніпром бачили вражаючий пурпурний захід сонця: що віщує це явище (ФОТО)

Ввечері 7 лютого небо над Дніпром на декілька хвилин забарвилося у ніжний пурпурний колір.

Зафіксувати дивовижний захід сонця вдалося жительці Дніпра Ірині Бормаченко, яка поділилася чарівними світлинами у себе на Facebook.

Небо забарвилося у пурпурний колір всього на декілька хвилин. Подекуди горизонт скрасився у рожевий колір, який плавно переходив у фіолетовий. Однак всього за декілька митей сонце остаточно сховалося за обрієм й Дніпро накрила темрява.

У народі кажуть, що багрові та пурпурні кольори західних хмар на півдні та півночі віщують вітряну та дощову погоду. Якщо ж небо забарвилося у фіолетовий тільки з західної чи східної сторони неба, то слід чекати ясної погоди.

Однак пурпурове світло у чистому безхмарному небі віщує сильний вітер, а взимку – мороз.

За прогнозами синоптичних сайтів, у четвер 8 лютого, у Дніпрі очікується тепла та дощова погода, тому можливо цього разу народні прикмети не брешуть.

Хай там як, але захід сонця 7 лютого був чарівним.

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