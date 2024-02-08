В Днепре на бульваре Славы ЗАЗ на «зебре» сбил пенсионера и женщину

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Вчера, 7 февраля, в Днепре на бульваре Славы произошла авария – там водитель ЗАЗ сбил 67-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

В результате ДТП, предварительно, мужчина получил перелом бедра и плечевой кости, а женщина – ушиб грудной клетки, таза и поперечного отдела позвоночника.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

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