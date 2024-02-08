В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Сегодня утром, 8 февраля, в Днепре возле одного из домов на проспекте Героев обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Личность погибшего установлена, все обстоятельства выясняют правоохранители, – добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции.

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