Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Сегодня 09:21
просмотров

Сегодня утром, 8 февраля, в Днепре возле одного из домов на проспекте Героев обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Личность погибшего установлена, все обстоятельства выясняют правоохранители, – добавили в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полицииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:00
У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса

Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад
Новости Днепра
Вчера 21:59
Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад

5 тысяч лет назад на территории современной Игрени вели быт…

В Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по бронированному авто полиции
Новости Днепра
Вчера 21:29
В Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по бронированному авто полиции

Днем 7 февраля беспилотник попал по бронированном полицейском автомобиле.

В небе над Днепром видели поразительный пурпурный закат: что предвещает это явление (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 20:51
В небе над Днепром видели поразительный пурпурный закат: что предвещает это явление (ФОТО)

Вечером 7 февраля небо над Днепром на несколько минут окрасилось…

Последние новости

На Днепропетровщине школьник провалился под лед: его спасали прохожие
На Днепропетровщине школьник провалился под лед: его спасали прохожие

Пожалуйста, не выходите на лед – это очень опасно!

Сегодня 10:00
2
просмотров
На Днепропетровщине ночью работала ПВО: детали
На Днепропетровщине ночью работала ПВО: детали

Оккупанты продолжают террор Днепропетровщины.

Сегодня 07:51
3
просмотров
У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса
У некоторых жителей Днепра сегодня не будет света: адреса

Электроэнергии не будет ориентировочно с 8:00 до 17:00.

Сегодня 07:00
4
просмотров
Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь
Погода на 8 февраля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров
Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад
Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад

5 тысяч лет назад на территории современной Игрени вели быт древние люди, создававшие первые календари.

Вчера 21:59
6
просмотров
В Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по бронированному авто полиции
В Днепропетровской области дрон-камикадзе попал по бронированному авто полиции

Днем 7 февраля беспилотник попал по бронированном полицейском автомобиле.

Вчера 21:29
4
просмотров
В небе над Днепром видели поразительный пурпурный закат: что предвещает это явление (ФОТО)
В небе над Днепром видели поразительный пурпурный закат: что предвещает это явление (ФОТО)

Вечером 7 февраля небо над Днепром на несколько минут окрасилось нежным пурпурным цветом.

Вчера 20:51
7
просмотров
От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда «открыли» бордель в Донецкой области
От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда «открыли» бордель в Донецкой области

В Донецкой области жительница Павлограда вместе с жителями Днепра обустроила бордель.

Вчера 20:14
5
просмотров
Житель Днепра ограбил горожанина, пока тот покупал лотерейный билет
Житель Днепра ограбил горожанина, пока тот покупал лотерейный билет

Житель Днепра ограбил посетителя точки продажи лотерейных билетов.

Вчера 19:24
4
просмотров
Из-за утреннего ракетного удара по Павлограду пострадала женщина: уточненные данные от ОВА
Из-за утреннего ракетного удара по Павлограду пострадала женщина: уточненные данные от ОВА

7 февраля для Днепропетровщины оказалось тяжелым.

Вчера 18:39
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх