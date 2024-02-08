В Днепре возле дома на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.
Личность погибшего установлена, все обстоятельства выясняют правоохранители, – добавили в полиции.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции.
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