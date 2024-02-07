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  • От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда «открыли» бордель в Донецкой области

От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда «открыли» бордель в Донецкой области

Сегодня 20:14
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В Донецкой области жительница Павлограда вместе с жителями Днепра обустроила бордель.

Новости Днепра про От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, жители Днепропетровщины в начале 2023 создали бордели «на дому». Располагались публичные дома в прифронтовых Мирнограде и Покровске. Организатором «бизнеса» была жительница Павлограда, приобщившая к делу двух жителей Днепра.

На сутенеров работали восемь женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

Бордели открыли в квартирах, где работницы «бизнеса» по предоставлению интимных услуг встречались с клиентами. В среднем за час «приема» мужчины отдавали от 12 до 20 тысяч гривен.

Сеансы мужчины заказывали по телефону. Номер борделя находили в соцсетях или через знакомых. Цену за интимные услуги клиенты узнавали через администратора, руководившего работницами. После получения задатка «водитель компании» привозил девушек в оговоренные места из Днепропетровской области.

Новости Днепра про От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда

Новости Днепра про От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда

В сентябре 2023 года бордель накрыли правоохранители.

Судя по фото, «документацию» вели вручную.

Теперь трем организаторам публичного дома объявили о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Новости Днепра про От 12 тысяч в час: жители Днепра и Павлограда

Напомним, в Днепропетровской области осудили работника бани, занимавшегося сводничеством.

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