В небе над Днепром видели поразительный пурпурный закат: что предвещает это явление (ФОТО)

Зафиксировать удивительный закат удалось жительнице Днепра Ирине Бормаченко, которая поделилась волшебными фотографиями у себя на Facebook.
Небо окрасилось в пурпурный цвет всего на несколько минут. Кое-где горизонт скрасился в розовый цвет, который плавно переходил в фиолетовый. Однако всего за несколько мгновений солнце окончательно скрылось за горизонтом и Днепр накрыла тьма.
В народе говорят, что багровые и пурпурные цвета западных облаков на юге и севере предвещают ветреную и дождливую погоду. Если же небо окрасилось в фиолетовый только с западной или восточной стороны неба, то следует ожидать ясной погоды.
Однако пурпурный свет в чистом безоблачном небе предвещает сильный ветер, а зимой – мороз.
По прогнозам синоптических сайтов, в четверг 8 февраля, в Днепре ожидается теплая и дождливая погода, поэтому, возможно, на этот раз народные приметы не врут.
Как бы там ни было, но закат 7 февраля был волшебным.
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