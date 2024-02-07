В небе над Днепром видели поразительный пурпурный закат: что предвещает это явление (ФОТО)

Вечером 7 февраля небо над Днепром на несколько минут окрасилось нежным пурпурным цветом.

Зафиксировать удивительный закат удалось жительнице Днепра Ирине Бормаченко, которая поделилась волшебными фотографиями у себя на Facebook.

Небо окрасилось в пурпурный цвет всего на несколько минут. Кое-где горизонт скрасился в розовый цвет, который плавно переходил в фиолетовый. Однако всего за несколько мгновений солнце окончательно скрылось за горизонтом и Днепр накрыла тьма.

В народе говорят, что багровые и пурпурные цвета западных облаков на юге и севере предвещают ветреную и дождливую погоду. Если же небо окрасилось в фиолетовый только с западной или восточной стороны неба, то следует ожидать ясной погоды.

Однако пурпурный свет в чистом безоблачном небе предвещает сильный ветер, а зимой – мороз.

По прогнозам синоптических сайтов, в четверг 8 февраля, в Днепре ожидается теплая и дождливая погода, поэтому, возможно, на этот раз народные приметы не врут.

Как бы там ни было, но закат 7 февраля был волшебным.

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