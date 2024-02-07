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  • Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад

Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад

Сегодня 21:59
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5 тысяч лет назад на территории современной Игрени вели быт древние люди, создававшие первые календари.

Новости Днепра про Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад

Многие исследователи утверждают, что на территории современной Игрени несколько тысяч лет назад уже бурлила жизнь. В частности, о перспективах раскопок на этой памятке писал еще Дмитрий Яворницкий. А в 20 веке активно исследовали найденные здесь каменные орудия труда времен неолита. На этих территориях нашли также лунно-солнечные календари, которые позволяли нашим предкам следить за движением Луны и Солнца.

Руководитель кружка Астрономии и информационных технологий, методист в КПНО «Городская станция юных техников» Днепровского городского совета Ольга Шибка напомнила об одном из календарей, который был изготовлен 5 тысяч лет назад на территории современной Игрени.

И среди артефактов, свидетельствующих о давних астрономических традициях на территории современной Украины, непременно нужно упомянуть лунно-солнечный календарь, изготовленный почти 5000 лет назад жителями Игренского полуострова, — рассказывает Ольга.

Это место сейчас расположено в пределах города Днепр, на берегу реки Самары, недалеко от жилого массива Приднепровск. Раскопки на Игренском полуострове показывают, что уже в эпоху мезолита здесь жили люди, охотившиеся зубров, оленей и других животных и птиц.

На пластинке из кости бизона обнаружены насечки, соответствующие изменению и движению Луны и Солнца. Календарь удивительно довольно точный. С его помощью люди могли предусмотреть важные события за 5 суток.

Еще одна немаловажная деталь: специалисты считают, что календарь содержит не один, а два календаря. Второй сложен для местности, расположенной где-то на Полесье. То есть этот календарь с большой долей вероятности был перенесен из одного племени в другое, был таки записной книжкой каменного века! Сейчас этот артефакт можно увидеть в экспозиции Исторического музея имени Дмитрия Яворницкого в городе Днепр, – рассказывает исследовательница.

Конечно, это не сильно похоже на современные календари, но именно таким способом люди, жившие на этих землях 5 тысяч лет назад, могли следить за важными природными и астрологическими событиями.

Новости Днепра про Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назад

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Новости Днепра про Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назадУкраїнська Новости Днепра про Тайны днепровской Игрени: показали древний календарь, созданный на этих землях 5 тысяч лет назадРусский

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