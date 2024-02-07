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В Днепре расцвели подснежники, путешествовавшие тысячу километров по Украине

Сегодня 13:31
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В Днепре уже цветут подснежники.

Новости Днепра про В Днепре расцвели подснежники, путешествовавшие тысячу километров по Украине

Несмотря на то, что на календаре всего 7 февраля, однако в Днепре уже расцветают подснежники.

Днепрянка Милена поделилась фото цветов, зацветших у нее в саду. Но это необычные первоцветы. По словам Милены, за последние 30 лет саженцы пережили целый ряд переселений по разным городам Украины.

Если судьба оставила вас в живых, то вы все сможете, как смогли эти цветы. Когда-то более 30 лет назад они приехали из Трускавца в Луганск, оттуда в Подгородное Днепропетровской области, а затем в Днепр. Они смогли и вы можете. Верьте Вселенной, весне и своим силам, верьте в поддержку Людей! – заметила Милена.

То есть саженцы первоцветов преодолели с тысячу километров, прежде чем расцвести в Днепре.

Первоцветы – можно ли их срывать?

Следует заметить, что первоцветы — подснежники, черемша и шафран — занесены в Красную книгу Украины, поэтому продавать и покупать их запрещено. За сбыт предусмотрены штрафы от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн с конфискацией растений.

За один незаконно сорванный цветок предусмотрена соответствующая компенсация за его уничтожение. Сумма в каждой области отличается от 30 до 62 грн в зависимости от области и вида растения.

К примеру, за черемшу шафран или подснежник придется заплатить от 31 до 62 грн, а за сон-траву – от 37 грн до 62 грн.

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