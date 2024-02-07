У Дніпрі розквітнули підсніжники, які мандрували тисячу кілометрів Україною

У Дніпрі вже квітнуть підсніжники.

Попри те, що на календарі лише 7 лютого, однак у Дніпрі вже розквітають підсніжники.

Дніпрянка Мілена поділилася фото квітів, які зацвіли у неї в саду. Але це незвичайні первоцвіти. За словами Мілени, за останні 30 років саджанці пережили цілу низку переселень різними містами України.

Якщо доля залишила вас у живих, ви усе зможете, як змогли ці квіти. Колись більше 30 років тому вони приїхали з Трускавця до Луганська, звідти в Підгородне Дніпропетровської області, а потім у Дніпро. Вони змогли і ви зможете. Вірте Всесвіту, весні та власним силам, вірте у підтримку Людей! – зауважила Мілена.

Тобто саджанці первоцвітів подолали з тисячу кілометрів, перед тим як розквітнути в Дніпрі.

Первоцвіти – чи можна їх зривати?

Варто зауважити, що первоцвіти – проліски, підсніжники, черемша та шафран – занесені до Червоної книги України, тому продавати й купляти їх заборонено. За збут передбачено штрафи від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн з конфіскацією рослин.

За одну квітку, яка була незаконно зірвана, передбачена відповідна компенсація за її знищення. Сума в кожній області відрізняється та становить від 30 до 62 грн залежно від області та виду рослини.

До прикладу, за черемшу, шафран чи підсніжник доведеться сплатити від 31 до 62 грн, а за сон траву – від 37 грн до 62 грн.

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