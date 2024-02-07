В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицах

В Днепре часть левого берега и Старых Кодаков без воды.

В Днепре 7 февраля кое-где отключили воду из-за аварии.

В связи с проведением аварийных работ на ул. Князя В. Великого 28, нет воды в этом доме. Такая же ситуация на В. Сухомлинского 56, где прекращено водоснабжение по ул. В. Сухомлинского 44-72.

В связи с проведением аварийных работ остановлена ПНС по ул. Б. Хмельницкого, прекращено водоснабжение по:

просп. Слобожанский, 40-90,

ул. Б. Хмельницкого, 2-33,

просп. П.Калнышевского, 8-64,

ул.Стороуматька,1,10,11,

Квитки Цисык, 1-36,

ул.Яркова,1-41,

Дебальцевская,21,23,28,29,

ул.Осенняя, 7-13.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ

В связи с проведением аварийных работ на ул. Старокодика 17,

ул. Старокодацкая,

ул. Аэродром,

с. Старые Кодаки.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

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