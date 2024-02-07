Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицах

Сегодня 12:03
просмотров

В Днепре часть левого берега и Старых Кодаков без воды.

Новости Днепра про В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицах

В Днепре 7 февраля кое-где отключили воду из-за аварии.

В связи с проведением аварийных работ на ул. Князя В. Великого 28, нет воды в этом доме. Такая же ситуация на В. Сухомлинского 56, где прекращено водоснабжение по ул. В. Сухомлинского 44-72.

В связи с проведением аварийных работ остановлена ПНС по ул. Б. Хмельницкого, прекращено водоснабжение по:

  • просп. Слобожанский, 40-90,
  • ул. Б. Хмельницкого, 2-33,
  • просп. П.Калнышевского, 8-64,
  • ул.Стороуматька,1,10,11,
  • Квитки Цисык, 1-36,
  • ул.Яркова,1-41,
  • Дебальцевская,21,23,28,29,
  • ул.Осенняя, 7-13.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ

В связи с проведением аварийных работ на ул. Старокодика 17,

  • ул. Старокодацкая,
  • ул. Аэродром,
  • с. Старые Кодаки.

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицахУкраїнська Новости Днепра про В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицахРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней
Новости Днепра
Сегодня 13:10
Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Среди любителей сериалов все большей популярностью пользуются корейские сериалы: детективные,…

Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на Чемпионате Украины
Новости Днепра
Сегодня 12:46
Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на Чемпионате Украины

Поздравляем!

Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК
Новости Днепра
Сегодня 10:49
Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК

Согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны…

В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело
Новости Днепра
Вчера 21:57
В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело

В Днепре из-за бакланов погиб лесок на одном из островов.

Последние новости

Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней
Где в Днепре попробовать кимпаб, рамен и пибимпап: ТОП-5 заведений с корейской кухней

Среди любителей сериалов все большей популярностью пользуются корейские сериалы: детективные, драматические и любовные. Неотъемлемой частью таких сериалов являются сцены, где герои едят лапшу рамен – одно из самых популярных азиатских блюд.

Сегодня 13:10
1
просмотров
Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на Чемпионате Украины
Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на Чемпионате Украины

Поздравляем!

Сегодня 12:46
2
просмотров
В Павлоградском районе есть «прилеты» по инфраструктурному объекту: детали от ОВА
В Павлоградском районе есть «прилеты» по инфраструктурному объекту: детали от ОВА

Утром и ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровщину.

Сегодня 11:28
7
просмотров
Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки
Стало известно, сколько ракет сбили над Днепропетровщиной во время массированной атаки

Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том числе и Днепропетровщину.

Сегодня 11:12
6
просмотров
Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК
Школьники, которые выехали за границу, должны к своему 17-летию вернуться в Украину и стать на учет в ТЦК

Согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны стоять на учете в ТЦК.

Сегодня 10:49
8
просмотров
Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)
Таинственный трансфер: пограничники показали «тайник» в котором житель Днепра хотел бежать за границу (ВИДЕО)

Житель Днепропетровщины вместе с новым знакомым из Франковщины пытался скрыться за границу в багажнике фургончика.

Сегодня 10:34
4
просмотров
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть разрушения

Утром в области тоже было громко – все детали после отбоя!

Сегодня 07:39
10
просмотров
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу
Авиация врага в воздухе, есть пуски ракет: жителей Днепра и области призвали не игнорировать тревогу

Утро началось не с кофе, а с масштабной воздушной тревоги!

Сегодня 06:51
4
просмотров
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно
Погода на 7 февраля: в Днепре будет пасмурно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело
В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело

В Днепре из-за бакланов погиб лесок на одном из островов.

Вчера 21:57
13
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх