В Днепре вода исчезла в Старых Кодаках и еще на нескольких улицах

В Днепре 7 февраля кое-где отключили воду из-за аварии.
В связи с проведением аварийных работ на ул. Князя В. Великого 28, нет воды в этом доме. Такая же ситуация на В. Сухомлинского 56, где прекращено водоснабжение по ул. В. Сухомлинского 44-72.
В связи с проведением аварийных работ остановлена ПНС по ул. Б. Хмельницкого, прекращено водоснабжение по:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ
В связи с проведением аварийных работ на ул. Старокодика 17,
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
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