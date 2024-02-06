«Нет ни днем, ни ночью»: жители ж/м Игрень у Днепра жалуются на постоянные проблемы с водой

Почти месяц жители ж/м. Игрень живут с постоянными отключениями воды.

Днепряне жалуются на постоянные перебои с водоснабжением на ж/м Игрень. В частности, местная жительница Оксана рассказала, что воды нет ни днем, ни ночью уже больше месяца.

Я жительница города Днепр, живу на Игрене, ул. Эстафетная 14. У нас очень большие проблемы с водоснабжением, воды нет уже месяц, ни днем, ни ночью, большие прорывы в балке 207 км, вода течет в балку! Никто ничего не ремонтирует, обращались уже везде, где можно! Помогите, пожалуйста! — написала Оксана в телеграм-канале Геннадия Корбана.

В планах отремонтировать водопровод, питающий массив. Проблемная труба расположена на 207 км, а подготовительные работы уже начались.

Специалисты КП «Днепропроводоканал» разработали техническое задание на замену водопроводной сети в районе железнодорожной станции 207 км. Определен источник финансирования, проведен закупка услуг через систему PROZORRO по замене водопроводной сети подрядной организацией и заключен соответствующий договор с победителем торгов, — говорится в сообщении КП.

В частности, на сайте Прозорро указано, что выделили на это более 6,5 миллионов гривен. Договор был заключен в октябре, а закончить работы планируется 30 ноября 2024 года.

То есть, при благоприятной погоде ремонт могут начать уже в марте.

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