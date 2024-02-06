В Днепре из-за птиц погиб лес на острове: в чем дело

В Днепре из-за бакланов погиб лесок на одном из островов.

Бакланы, оккупировавшие остров посреди реки в Днепре, буквально уничтожили всю растительность на этом клочке суши. На это обратил внимание бердвочер и фотограф Юрий Мухин.

Об орланах и бакланах. Почему с маленькой написал эту птицу?! Ибо не уважаю! Этот маленький островок для отдыха они выбрали недавно, колонии здесь нет, но лес – все! Погиб! – рассказывает Юрий.

Из-за засилья бакланов страдает растительность на острове.

Дело в том, что помет бакланов богаче азота в десятки раз, чем у обычных птиц. Вся растительность просто выгорает (вспомните, как разводят навоз бабушки, чтобы не пожечь свой огород). И если в северных районах это не так катастрофично, то юг Украины страдает очень сильно. На Куршской косе (Литва) сняли фильм «Кислотный лес». Что интересно – дубы мало погибают, а вот другим деревьям достается. Что потом? Бакланы перелетают на живой лес, снова колония, история повторяется. Но через десятки лет может вырасти новый лес и он произрастает, — объяснил Юрий.

Особенно это опасно на юге, где деревянной растительности мало, поэтому растения страдают от токсичного помета бакланов.

Много на острове среди Днепра также орланов-белохвостов. Юрий насчитал восемь особей, что достаточно много, как для такого маленького клочка земли. Что интересно, этих птиц часто замечают именно рядом с бакланами.

Это объясняется тем, что как бакланы, так и орланы – питаются рыбой. Однако первые птицы охотятся на маленьких водных жителей, а вот почтенные орланы ищут большую добычу.

Перепуганные бакланами крупные рыбы выскакивают на верх, где их ждут орланы.

Может быть и прямой отбор, как это с бакланами делают желтоногие мартины. Так что вариантов взаимодействия может быть несколько. Ну, а что касается гибели леса, то это правда. Баклан сильно вредит. И паразитов переносит многое. Эустронгиллидами у нас поражены многие виды рыб: окунь, бычки, даже сомы и другие. У нас сейчас большая часть в ихтиофауне мелкой рыбы. Как раз для баклана. Вот он и размножается в большом количестве. Ученые уже обсуждают необходимость регуляции его численности, хоть и не официально, – рассказал зоолог-эколог и доцент ДНУ им. Олеся Гончара Александр Пономаренко.

На фото можно увидеть стаи бакланов, оккупировавших остров.

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