В Днепропетровской области осудили работника бани, занимавшегося сводничеством

Об этом стало известно из приговора Центрально-Городского суда Кривого Рога.
Как говорится в материалах следствия, администратор банного комплекса знакомил гостей бани с секс-работницами. За посредничество и поиск клиентов криворожец брал с женщин по 200 гривен.
Клиентам, которые приходили в баню, он предлагал «развлечься» с проститутками, нелегально работавшими на территории банного комплекса.
Попался полицейским сутенер на минималках 13 июня прошлого года, когда двое посетителей бани потребовали сексуального наслаждения. Они попросили организовать встречу с работницами. И уже через час клиенты получили желаемое.
Однако впоследствии администратора-сутенера задержали и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 302 УКУ «Сводство для разврата, совершенное с целью наживы».
Во время суда криворожец свою вину признал, поэтому Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога смягчил ему наказание, назначив 29 января приговор в виде ограничения свободы сроком на два года, со сроком испытания в один год.
400 гривен, которые мужчина заработал в день задержания, отобрали в пользу государства.
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