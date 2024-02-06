В Днепропетровской области осудили работника бани, занимавшегося сводничеством

В Кривом Роге на Днепропетровщине судили работника бани, занимавшегося сводничеством.

Об этом стало известно из приговора Центрально-Городского суда Кривого Рога.

Как говорится в материалах следствия, администратор банного комплекса знакомил гостей бани с секс-работницами. За посредничество и поиск клиентов криворожец брал с женщин по 200 гривен.

Клиентам, которые приходили в баню, он предлагал «развлечься» с проститутками, нелегально работавшими на территории банного комплекса.

Попался полицейским сутенер на минималках 13 июня прошлого года, когда двое посетителей бани потребовали сексуального наслаждения. Они попросили организовать встречу с работницами. И уже через час клиенты получили желаемое.

Однако впоследствии администратора-сутенера задержали и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 302 УКУ «Сводство для разврата, совершенное с целью наживы».

Во время суда криворожец свою вину признал, поэтому Центрально-Городской районный суд города Кривого Рога смягчил ему наказание, назначив 29 января приговор в виде ограничения свободы сроком на два года, со сроком испытания в один год.

400 гривен, которые мужчина заработал в день задержания, отобрали в пользу государства.

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