Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету

В 16:35 в Днепропетровской области объявили тревогу. Позже в Воздушных силах сообщили, что на Днепр враг направил ракету.
К счастью, она не достигла нашего города, ведь наши защитники уничтожили ее.
Об этом сообщили в Воздушном командовании «Схід». ПВО работала в Днепровском районе.
В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.
Тревога продолжается, поэтому, пожалуйста, будьте в безопасных местах!
Обновлено: 17:24 — отбой!
Читайте также:
Автор:
Враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область.
Предварительно, произошел несчастный случай.
Зарядите телефон!
В Кривом Роге прокуратура начала следствие по факту смерти 14-летнего…
Экстренная вакцинация бывает необходима как детям, так и взрослым. Она поможет защититься от возможных инфекций, но делают ее только по рекомендации врача.
Коса на Победе – место, где любят гулять днепряне.
В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные более века назад были отреставрированы и там проводятся службы. Но также в Днепре есть ряд молельных домов, где ничего не проводятся, а залы и классы превращены в комнаты в квартирах.
Вчера, 5 февраля, в полицию обратилась 87-летняя бабушка.
Собака-поводырь вернулась к своему хозяину через два года.
Враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область.
Рада в очередной раз продлила военное положение в Украине.
Вчера, 5 февраля, в сети появилось видео драки между водителем и пассажиром в маршрутке №88.
Самая уютная свалка в Днепре была создана на Левобережном.
Теперь подозреваемому грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!