Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету

Спасибо нашим защитникам!

В 16:35 в Днепропетровской области объявили тревогу. Позже в Воздушных силах сообщили, что на Днепр враг направил ракету.

К счастью, она не достигла нашего города, ведь наши защитники уничтожили ее.

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Схід». ПВО работала в Днепровском районе.

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.

Тревога продолжается, поэтому, пожалуйста, будьте в безопасных местах!

Обновлено: 17:24 — отбой!

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