На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Коса на Победе – место, где любят гулять днепряне.

Там можно отдохнуть от городской суеты и полюбоваться невероятными пейзажами. Но иногда на косе можно найти очень странные вещи.

Так, журналисты dnepr.info заметили в этой зеленой зоне канистру, вероятно, с бензином. Кто и зачем ее оставил на косе – загадка.

Также мы увидели кухонную лопатку. Ее, наверное, оставили рыбаки, ведь они часто используют такие предметы во время зимней рыбалки, чтобы доставать кусочки льда из лунки.

А вот вишенкой стал бойлер, который стоял возле мусорного бака.

На первый взгляд – что тут странного, но дело в том, что кто-то тянул бойлер почти километр, чтобы выбросить, ведь въезд на косу закрыт. Пришлось попотеть, чтобы его донести сюда.

Напомним, ранее мы писали, что в парке Днепра обнаружили жуткую находку.

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