Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Сегодня 16:33
просмотров

Коса на Победе – место, где любят гулять днепряне.

Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Там можно отдохнуть от городской суеты и полюбоваться невероятными пейзажами. Но иногда на косе можно найти очень странные вещи.

Так, журналисты dnepr.info заметили в этой зеленой зоне канистру, вероятно, с бензином. Кто и зачем ее оставил на косе – загадка.

Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Также мы увидели кухонную лопатку. Ее, наверное, оставили рыбаки, ведь они часто используют такие предметы во время зимней рыбалки, чтобы доставать кусочки льда из лунки.

Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

А вот вишенкой стал бойлер, который стоял возле мусорного бака.

Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

На первый взгляд – что тут странного, но дело в том, что кто-то тянул бойлер почти километр, чтобы выбросить, ведь въезд на косу закрыт. Пришлось попотеть, чтобы его донести сюда.

Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в парке Днепра обнаружили жуткую находку.

Читайте также:

 

Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)Українська Новости Днепра про На косе на Победе нашли странные вещи: от бойлера до канистры с бензином (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:29
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные…

В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции
Новости Днепра
Сегодня 14:56
В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции

Вчера, 5 февраля, в полицию обратилась 87-летняя бабушка.

Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.
Новости Днепра
Сегодня 14:49
Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.

Собака-поводырь вернулась к своему хозяину через два года.

В Днепре в маршрутке №88 подрались водитель и пассажир: комментарий полиции (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 13:15
В Днепре в маршрутке №88 подрались водитель и пассажир: комментарий полиции (ВИДЕО)

Вчера, 5 февраля, в сети появилось видео драки между водителем…

Последние новости

Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету
Летела на Днепр: в Днепровском районе сбили вражескую ракету

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 16:57
3
просмотров
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)
Как выглядит жилой дом почти в центре Днепра, где когда-то была синагога (ФОТО)

В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные более века назад были отреставрированы и там проводятся службы. Но также в Днепре есть ряд молельных домов, где ничего не проводятся, а залы и классы превращены в комнаты в квартирах.

Сегодня 15:29
3
просмотров
В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции
В Днепре несовершеннолетняя девушка и ее мать ограбили бабушку: детали от полиции

Вчера, 5 февраля, в полицию обратилась 87-летняя бабушка.

Сегодня 14:56
4
просмотров
Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.
Житель Днепропетровщины спустя два года встретил сбежавшую в первый день войны собаку-поводыря.

Собака-поводырь вернулась к своему хозяину через два года.

Сегодня 14:49
2
просмотров
Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые
Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область.

Сегодня 14:14
5
просмотров
В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
В Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Рада в очередной раз продлила военное положение в Украине.

Сегодня 13:41
2
просмотров
В Днепре в маршрутке №88 подрались водитель и пассажир: комментарий полиции (ВИДЕО)
В Днепре в маршрутке №88 подрались водитель и пассажир: комментарий полиции (ВИДЕО)

Вчера, 5 февраля, в сети появилось видео драки между водителем и пассажиром в маршрутке №88.

Сегодня 13:15
8
просмотров
На Левобережном создали самую уютную свалку в Днепре (ФОТО)
На Левобережном создали самую уютную свалку в Днепре (ФОТО)

Самая уютная свалка в Днепре была создана на Левобережном.

Сегодня 13:09
1
просмотров
В Днепре мужчина убил знакомого и два месяца прятал его тело в подвале своего дома
В Днепре мужчина убил знакомого и два месяца прятал его тело в подвале своего дома

Теперь подозреваемому грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Сегодня 12:35
3
просмотров
Пустой гроб и пару роз: в парке Днепра обнаружили жуткую находку
Пустой гроб и пару роз: в парке Днепра обнаружили жуткую находку

Днепр удивляет.

Сегодня 12:23
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх