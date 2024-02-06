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  • Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Сегодня 14:14
просмотров

Враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Сегодня, 6 февраля, россияне ударили дроном-камикадзе по Марганцу. К сожалению, пострадали два человека.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, 50-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 63 лет – госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В городе в результате атаки повреждены 4 частных дома и авто.

Детали выясняют.

Новости Днепра про Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Новости Днепра про Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

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Новости Днепра про Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненыеУкраїнська Новости Днепра про Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненыеРусский

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