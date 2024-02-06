Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

В Днепре сохранилось несколько старинных синагог. Большинство из них, построенные более века назад были отреставрированы и там проводятся службы. Но также в Днепре есть ряд молельных домов, где ничего не проводятся, а залы и классы превращены в комнаты в квартирах.

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