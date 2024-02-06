Россияне ударили дроном-камикадзе по городу на Днепропетровщине: есть раненые

Сегодня, 6 февраля, россияне ударили дроном-камикадзе по Марганцу. К сожалению, пострадали два человека.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, 50-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 63 лет – госпитализирован в состоянии средней тяжести.
В городе в результате атаки повреждены 4 частных дома и авто.
Детали выясняют.
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