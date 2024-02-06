Пустой гроб и пару роз: в парке Днепра обнаружили жуткую находку

В лесопарке Дружбы на окраинах Днепра обнаружили жуткую находку. Местный житель во время утренней пробежки заметил между деревьями гроб.
Мужчина подошел поближе, чтобы рассмотреть находку. Внутри деревянная конструкция была пуста. Рядом лежали две розы и канистра с жидкостью, вероятно бензином.
Все это днепрянин заснял на камеру, а видео распространил в соцсетях.
Известно, что на место, где обнаружили жуткие находки, позвали правоохранителей. Днепряне предполагают, что криминала здесь нет, а гроб и цветы — реквизит, который мог использовать какой-нибудь блогер во время съемок очередного хайпового ролика.
Однако все может произойти, – говорят днепряне.
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