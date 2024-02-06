В Днепре в маршрутке №88 подрались водитель и пассажир: комментарий полиции (ВИДЕО)

Вчера, 5 февраля, в сети появилось видео драки между водителем и пассажиром в маршрутке №88.

Известно, что событие произошло на конечной остановке автобуса, на Европейской площади. Сначала между водителем общественного транспорта и пассажиром возник словесный конфликт, который позже перерос в драку. Разнять мужчин пыталась женщина, которая была вместе с пассажиром.

Предварительно, причиной конфликта мог стать отказ в льготном проезде.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что правоохранители зафиксировали факт драки, продолжается проверка.

5 февраля в социальных сетях стала распространяться информация о драке в общественном транспорте. Правоохранители зафиксировали факт, продолжается проверка, – сообщили нам в полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: