В Днепре в маршрутке №88 подрались водитель и пассажир: комментарий полиции (ВИДЕО)

Известно, что событие произошло на конечной остановке автобуса, на Европейской площади. Сначала между водителем общественного транспорта и пассажиром возник словесный конфликт, который позже перерос в драку. Разнять мужчин пыталась женщина, которая была вместе с пассажиром.
Предварительно, причиной конфликта мог стать отказ в льготном проезде.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что правоохранители зафиксировали факт драки, продолжается проверка.
5 февраля в социальных сетях стала распространяться информация о драке в общественном транспорте. Правоохранители зафиксировали факт, продолжается проверка, – сообщили нам в полиции.
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