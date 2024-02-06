У Дніпрі в маршрутці №88 побилися водій та пасажир: коментар поліції (ВІДЕО)

Відомо, що подія сталася на кінцевій зупинці автобуса, на Європейській площі. Спочатку між водієм громадського транспорту та пасажиром виник словесний конфлікт, який згодом переріс в бійку. Розборонити чоловіків намагалася жінка, яка була разом із пасажиром.
Попередньо, причиною конфлікту могла стати відмова у пільговому проїзді.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що правоохоронці зафіксували факт бійки, наразі триває перевірка.
5 лютого в соціальних мережах стала ширитися інформація щодо бійки в громадському транспорті. Правоохоронці зафіксували факт, наразі триває перевірка, – повідомили нам у поліції.
Читайте також:
Автор:
Найзатишніший смітник у Дніпрі створили на Лівобережному.
Тепер підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення…
Дніпро дивує.
Уже скоро - День закоханих.