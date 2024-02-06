У Дніпрі в маршрутці №88 побилися водій та пасажир: коментар поліції (ВІДЕО)

Учора, 5 лютого, у мережі з’явилося відео бійки між водієм та пасажиром у маршрутці №88.

Відомо, що подія сталася на кінцевій зупинці автобуса, на Європейській площі. Спочатку між водієм громадського транспорту та пасажиром виник словесний конфлікт, який згодом переріс в бійку. Розборонити чоловіків намагалася жінка, яка була разом із пасажиром.

Попередньо, причиною конфлікту могла стати відмова у пільговому проїзді.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що правоохоронці зафіксували факт бійки, наразі триває перевірка.

5 лютого в соціальних мережах стала ширитися інформація щодо бійки в громадському транспорті. Правоохоронці зафіксували факт, наразі триває перевірка, – повідомили нам у поліції.

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