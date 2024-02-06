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Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00

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Новости Днепра про Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00

Сегодня, 6 февраля, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • ул. Новокрымская: 1;
  • ул. Независимости (Титова): 1-13 (нечетные), 27, 66Б;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 26, 28А, 30.

А с 09:00 до 17:00:

  • ул. Автозаводская: 1-43, 45Б, 46-48, 50-86 (четные);
  • ул. Победителей: 3, 5-30, 32-38 (четные);
  • тупик Криворожский: 1А, 11, 13, 15, 23;
  • ул. Арабатская: 34, 36, 38А, 40-49, 51, 53, 55;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • ул. Квартальная (Гладкова): 45.

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