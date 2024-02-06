Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре не будет света до 17:00

Сегодня, 6 февраля, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
А с 09:00 до 17:00:
Читайте также:
Автор:
Предварительно, произошел несчастный случай.
В Кривом Роге прокуратура начала следствие по факту смерти 14-летнего…
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Кривом Роге произошла трагедия – 14-летний парень умер после…
Территории, которые сейчас считаются центральной частью Днепра, несколько веков назад были Соборной горой.
В Днепре спасали 25-летнего мужчину, взорвавшегося на вражеской мине.
"Минеры" снова активизировались...
Предварительно, произошел несчастный случай.
Захватите с собой зонт!
В Днепре протестовали горожан "на алчность".
В Новомосковском районе мужчина поджег несовершеннолетнего парня.
Турецкая компания, после начала полномасштабной войны бросившая строительство метро в Днепре, успешно работает на РФ.
Укрзализныця анонсировала второй маршрут Dnipro City Express.
В Днепре после града и ливня появилась зимняя радуга.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!