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Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 17:00

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Новости Днепра про Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 17:00

Сьогодні, 6 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Новокримська: 1;
  • вул. Незалежності (Титова): 1-13 (непарні), 27, 66Б;
  • просп. Богдана Хмельницького: 26, 28А, 30.

А з 09:00 до 17:00:

  • вул. Автозаводська: 1-43, 45Б, 46-48, 50-86 (парні);
  • вул. Переможців: 3, 5-30, 32-38 (парні);
  • тупик Криворізький: 1А, 11, 13, 15, 23;
  • вул. Арабатська: 34, 36, 38А, 40-49, 51, 53, 55;
  • проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
  • вул. Квартальна (Гладкова): 45.

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