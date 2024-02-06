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Новини Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 17:00
Додались нові адреси: де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 17:00
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Сьогодні, 6 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Отже,
з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
вул. Новокримська: 1;
вул. Незалежності (Титова): 1-13 (непарні), 27, 66Б;
просп. Богдана Хмельницького: 26, 28А, 30.
А з 09:00 до 17:00:
вул. Автозаводська: 1-43, 45Б, 46-48, 50-86 (парні);
вул. Переможців: 3, 5-30, 32-38 (парні);
тупик Криворізький: 1А, 11, 13, 15, 23;
вул. Арабатська: 34, 36, 38А, 40-49, 51, 53, 55;
проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);
вул. Квартальна (Гладкова): 45.
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Автор:
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