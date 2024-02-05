“Якщо вам давно не дарували квітів”: у Дніпрі провели щедрий експеримент (ВІДЕО)

У Дніпрі протестували містян "на жадібність".

Дніпрянка вирішила порадувати перехожих та подарувати їм квіти. Для цього вона у центрі Дніпра повісила плакат із написом: “Якщо вам давно не дарували квітів”, закликаючи людей взяти собі букетик. Результати експерименту користувачка Tik-tok показала у відео.

Жителі Дніпра здивували своєю сором’язливістю, адже ніхто не хотів брати букет, поки авторка відео не вмовила перших дівчат це зробити. Багато хто просто фотографував плакат “на пам’ять”, вважаючи, що це незвична артінсталяція.

Згодом з’явилася жіночка, яка приємно здивувала авторку відео. Перехожа спочатку довго роздивлялася квіти, а потім взявши букетик, відійшла на кілька кроків та повернулася, аби забрати ще один.

Після цього незнайомка помітила Світлану, яка залишила на стіні квіті, та обійняла її, подякувавши за приємний сюрприз. Загалом, дніпряни виявилися не жадібними та дещо сором’язливими, позаяк ніхто першим не захотів взяти собі букетик, але коли це почали робити інші, то знайшлося ще кілька сміливців.

Побачити милий експеримент повністю можна у відео:

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