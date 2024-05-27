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  • Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

Сьогодні 17:21
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Мешканцям Дніпра для отримання низки послуг часто необхідно пред'явити низку документів у паперовому вигляді. Можна надіслати запит до ПФУ на підготовку паперових документів та у певний день приїхати за ними до сервісного центру. Таким чином, можна замовити виписки з системи персоніфікованого обліку або виписки з особистої справи пенсіонера.

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info довідалися, що потрібно, щоб замовити документи.

Як надіслати запит

Для подання запиту на підготовку паперових документів необхідно увійти до особистого кабінету на порталі ПФУ. Авторизуватися при цьому можна одразу за допомогою кількох способів: BankID, «Дія. Підпис» або за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

У розділі “Комунікації з ПФУ” даі слід обрати пункт «Запит на підготовку паперових документів».

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

Потім – заповнити обов’язкові поля та за необхідності додати скан-копії необхідних паперів.

Після – натиснути кнопку «Відправити до ПФУ».

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

Інформація про те, що документи готові, буде відображена в розділі «Мої звернення».

Крім цього, ПФУ за бажанням може повідомити його про те, що документи зроблено за допомогою електронної або звичайної пошти. Там буде інформація про те, де та коли можна отримати документи у паперовому вигляді.

Для того, щоб забрати документи в сервісному центрі ПФУ, необхідно пред’явити документи, що засвідчують особу.

Які документи можна отримати таким чином

ПФУ може надати у паперовому вигляді довідки з місця роботи, архівні документи про навчання, службу в армії, народження дітей або інформацію з електронної трудової книжки, довідки про сплату ЕСВ, тощо.

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Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024Українська Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024Русский

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