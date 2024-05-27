Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info довідалися, що потрібно, щоб замовити документи.
Для подання запиту на підготовку паперових документів необхідно увійти до особистого кабінету на порталі ПФУ. Авторизуватися при цьому можна одразу за допомогою кількох способів: BankID, «Дія. Підпис» або за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
У розділі “Комунікації з ПФУ” даі слід обрати пункт «Запит на підготовку паперових документів».
Потім – заповнити обов’язкові поля та за необхідності додати скан-копії необхідних паперів.
Після – натиснути кнопку «Відправити до ПФУ».
Інформація про те, що документи готові, буде відображена в розділі «Мої звернення».
Крім цього, ПФУ за бажанням може повідомити його про те, що документи зроблено за допомогою електронної або звичайної пошти. Там буде інформація про те, де та коли можна отримати документи у паперовому вигляді.
Для того, щоб забрати документи в сервісному центрі ПФУ, необхідно пред’явити документи, що засвідчують особу.
ПФУ може надати у паперовому вигляді довідки з місця роботи, архівні документи про навчання, службу в армії, народження дітей або інформацію з електронної трудової книжки, довідки про сплату ЕСВ, тощо.
Читайте також:
Ирина
Автор:
Михайло Лисенко, який на початку цього року звільнився з міськради…
У Дніпрі під час літніх канікул діти можуть відвідувати спортивні…
П’ять проєктів архітекторів з Дніпра отримали нагороди премії «Творець року»…
У супермаркеті АТБ в Дніпрі стався дивний конфлікт між охоронцем…