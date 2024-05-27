У Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг

У Павлограді на Дніпропетровщині судили батька, який відправив свою неповнолітню доньку на порнокастинг.

Про це йдеться у повідомленні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

У Павлограді 24 травня засудили на 15 років тюрми батька, який розбещував свою малолітню доньку та відправляв її на порнокастинг. Як з’ясували правоохоронці, чоловік здійснював насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини.

Одного разу батько відправляв свою доньку на порнокастинг для того, щоб вона заробила гроші на автомобіль. Крім цього, чоловік систематично надсилав на телефон своєї дитини порнографічні зображення.

Суд визнав чоловіка винним одразу по чотирьох статтям ККУ. Наразі він перебуває під вартою, де очікує апеляційного суду, який має остаточно підтвердити його вину.

Читайте також:

Українська

Автор: