Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг

У Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг

Сьогодні 20:49
просмотров

У Павлограді на Дніпропетровщині судили батька, який відправив свою неповнолітню доньку на порнокастинг.

Новости Днепра про У Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг

Про це йдеться у повідомленні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. 

У Павлограді 24 травня засудили на 15 років тюрми батька, який розбещував свою малолітню доньку та відправляв її на порнокастинг. Як з’ясували правоохоронці, чоловік здійснював насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини. 

Одного разу батько відправляв свою доньку на порнокастинг для того, щоб вона заробила гроші на автомобіль. Крім цього, чоловік систематично надсилав на телефон своєї дитини порнографічні зображення.

Суд визнав чоловіка винним одразу по чотирьох статтям ККУ. Наразі він перебуває під вартою, де очікує апеляційного суду, який має остаточно підтвердити його вину. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастингУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з’явилися дивні дорожні знаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:31
    Поступись дорогою НЛО: на Дніпропетровщині з’явилися дивні дорожні знаки

    У Дніпровському районі помітили дивні дорожні знаки.

    Чи планують вимикати світло у Дніпрі 28 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:02
    Чи планують вимикати світло у Дніпрі 28 травня

    В Укренерго повідомили хороші новини, щодо відключень світла 28 травня.

    Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:27
    Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

    Японський блогер побував у Дніпрі та розповів про свої враження.

    Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    Як мешканцям Дніпра зробити запит на підготовку паперових документів у ПФУ: інструкція 2024

    Мешканцям Дніпра для отримання низки послуг часто необхідно пред'явити низку…

    Наверх