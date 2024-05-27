Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

Японський блогер побував у Дніпрі та розповів про свої враження.

Блогер з Японії Танака Косуке побував у Дніпрі. Про свої враження він розповів у своєму Instagram.

Танака Косуке вже бував в Україні минулого року, але відвідав лише Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Одесу та Київ. Цього разу блогер влаштував невелике турне східними регіонами.

До Дніпра Танака шість годин добирався з Києва. Екскурсію містом блогеру провели його фоловери, які живуть в Дніпрі. Японець побував на Січеславській Набережній, на Фестивальному причалі, а також біля відомої Кулі бажань.

У своїх влогах Танака розповів, що побачив у місті багато унікальних статуй. Також зазначив, що Дніпро виявився більшим за розмірами, ніж він очікував.

На Європейській площі блогер побував в укритті та побачив “алею КФС” – так іноді описують ряди рекламних прапорів відомої мережі фаст-фуду, які встановлені на площі.

Блогер пройшовся вулицею Короленка, а також відвідав кафе з видом на Менору.

Танака побував на Перемозі біля будинку в який торік влучила ракета.

Танака також побував на Монастирському острові, де побачив один із найбільших пам’ятників Шевченку.

Блогер прогулявся парком Шевченка, а потім завітав до яхт-клубу Січ, де погодував гусей та качок.

Блогер приїхав до Дніпра минулого тижня, коли місто два дні поспіль атакували балістичними ракетами, тому Танака повною мірою відчув, що таке жити у прифронтовому місті, де часто чутно вибухи.

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