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  • Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

Сьогодні 19:27
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Японський блогер побував у Дніпрі та розповів про свої враження.

Новости Днепра про Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

Блогер з Японії Танака Косуке побував у Дніпрі. Про свої враження він розповів у своєму Instagram. 

Танака Косуке вже бував в Україні минулого року, але відвідав лише Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Одесу та Київ. Цього разу блогер влаштував невелике турне східними регіонами. 

До Дніпра Танака шість годин добирався з Києва. Екскурсію містом блогеру провели його фоловери, які живуть в Дніпрі. Японець побував на Січеславській Набережній, на Фестивальному причалі, а також біля відомої Кулі бажань. 

У своїх влогах Танака розповів, що побачив у місті багато унікальних статуй. Також зазначив, що Дніпро виявився більшим за розмірами, ніж він очікував. 

На Європейській площі блогер побував в укритті та побачив “алею КФС” – так іноді описують ряди рекламних прапорів відомої мережі фаст-фуду, які встановлені на площі. 

Блогер пройшовся вулицею Короленка, а також відвідав кафе з видом на Менору.

Новости Днепра про Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

Танака побував на Перемозі біля будинку в який торік влучила ракета.

Танака також побував на Монастирському острові, де побачив один із найбільших пам’ятників Шевченку. 

Блогер прогулявся парком Шевченка, а потім завітав до яхт-клубу Січ, де погодував гусей та качок. 

Блогер приїхав до Дніпра минулого тижня, коли місто два дні поспіль атакували балістичними ракетами, тому Танака повною мірою відчув, що таке жити у прифронтовому місті, де часто чутно вибухи. 

Новости Днепра про Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на Перемозі

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Новости Днепра про Відомий блогер з Японії поділився враженнями про Дніпро: побував в укритті та годував гусей на ПеремозіУкраїнська

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