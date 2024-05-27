Чи планують вимикати світло у Дніпрі 28 травня

Як зазначила пресслужба “Укренерго”, при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково, однак наразі відключень не планують.
У вівторок, 28 травня, в Україні та зокрема на Дніпропетровщині, відключень світла не прогнозують. Таку інформацію повідомило Укренерго. Якщо ситуація раптом зміниться, тоді відомство сповістить про це.
Як зазначила пресслужба “Укренерго”, при зміні ситуації в енергосистемі, про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії повідомлять додатково, однак наразі відключень не планують.
Зауважимо, що сьогодні, 27 травня графіки відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України до 24:00.
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