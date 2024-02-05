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Нові електрички з Дніпра щоденно курсуватимуть до ще одного міста в області

Сьогодні 20:04
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Укрзалізниця анонсувала другий маршрут Dnipro City Express.

Новости Днепра про Нові електрички з Дніпра щоденно курсуватимуть до ще одного міста в області

На додачу до запущеного в грудні маршруту з Дніпра до Кам’янського, скоро з’явиться новий напрямок Dnipro City Express. Про це повідомила пресслужба УЗ в понеділок, 5 лютого.

Точну дату запуску електричок ще не назвали, але йде робота над модернізацією нових вагонів, які курсуватимуться за маршрутом Дніпро – Синельникове – Дніпро. 

Рейси будуть виконуватися щодня парою модернізованих електричок ЕПЛ2Т, які вироблялися на Луганськтепловозі. Першу з них – 2006 року виробництва – уже оновили на власних потужностях УЗ.

Як і в попередньому маршруті до Кам’янського, в електричках буде все необхідне: пандуси, інклюзивні вбиральні, кріплення для велосипедів, порти Type-C та USB для заряджання гаджетів тощо.

“Невдовзі ЕПЛ2Т разом із напарником, таким же електропоїздом, покладе початок “фазі 2″ проєкту Dnipro City Express, сполучаючи Дніпро та Синельникове щоденними рейсами”, – йдеться в повідомленні.

Dnipro City Express запустили 20 грудня 2023 року та вже понад місяць кілька разів на день курсує Дніпро — Камʼянське. Раніше очільник ОВА Сергій Лисак вже анонсував запуск ще кількох маршрутів з Дніпра.

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Новости Днепра про Нові електрички з Дніпра щоденно курсуватимуть до ще одного міста в областіУкраїнська

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