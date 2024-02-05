У Кривому Розі 14-річний хлопець помер після візиту до стоматолога: що кажуть у поліції та лікарні

Днями у Кривому Розі сталася трагедія - 14-річний хлопець помер після візиту до стоматолога.

Попередньо відомо, що підлітку вирвали зуб в одній із лікарень міста. Коли він повернувся додому, йому стало зле. Хлопця госпіталізували до іншої лікарні, де він, на жаль, помер.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

У лікарні, де підлітку виривали зуб, також прокоментували цю трагедію.

У коментарі “Суспільному” директорка медзакладу Олена розповіла, що хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі. Лікарі діяли за процедурою та видалили дитині зуб.

Допомога надана в повному обсязі відповідно до наших нормативних документів. Після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час, цей пацієнт у зв’язку з погіршенням стану був госпіталізований, – сказала вона.

Директорка зазначила, що відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія.

На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Буду говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде, – сказала вона.

А це аудіокоментар, який надала директорка медзакладу виданню “Свої”:

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