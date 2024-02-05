У Дніпрі через погіршення погоди є зміни у роботі громадського транспорту: подробиці

Після обіду у Дніпрі різко зіпсувалася погода.

Близько 15:20 у деяких районах міста розпочався град, який більше нагадував крижану крупу. Потім йому на зміну прийшов сніг з дощем. До того ж синоптики попередили: до кінця доби у місті можливі пориви вітру до 20 м/с.

Через погіршення погодних умов у Дніпрі є зміни у роботі громадського транспорту. Так, з 15:50 тролейбусні маршрути №1, №4, №”А” та №”Б” будуть курсувати за оперативним розкладом, тобто з відхиленнями від графіків.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на багатьох вулицях раптово зникла вода: причина та коли її повернуть.

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