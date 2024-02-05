Новые электрички из Днепра будут ежедневно курсировать в еще один город в области

Укрзализныця анонсировала второй маршрут Dnipro City Express.

В дополнение к запущенному в декабре маршруту из Днепра в Каменское, скоро появится новое направление Dnipro City Express. Об этом сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, 5 февраля.

Точную дату запуска электричек еще не назвали, но идет работа над модернизацией новых вагонов, которые будут курсировать по маршруту Днепр – Синельниково – Днепр.

Рейсы будут выполняться ежедневно парой модернизированных электричек ЭПЛ2Т, производимых на Лугансктепловозе. Первую из них – в 2006 году производства – уже обновили на собственных мощностях УЗ.

Как и в предыдущем маршруте до Каменского, в электричках будет все необходимое: пандусы, инклюзивные туалеты, крепления для велосипедов, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов и т.д.

«Вскоре ЭПЛ2Т вместе с напарником, таким же электропоездом, положит начало «фазе 2″ проекта Dnipro City Express, соединяя Днепр и Синельниково ежедневными рейсами», – говорится в сообщении.

Dnipro City Express запустили 20 декабря 2023 года и уже больше месяца несколько раз в день курсирует Днепр — Каменское. Ранее глава ОВА Сергей Лысак уже анонсировал запуск еще нескольких маршрутов из Днепра.

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