У Дніпрі змінили вартість абонплати за воду: скільки платитимемо у 2024 році

У Дніпрі повідомили про нову вартість абонплати за воду.

У КП “Дніпроводоканал” повідомили про нові розміри абонплати за послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які ввели у дію з 1 січня 2024. Тобто вже у лютому дніпряни можуть побачити нову суму у своїх платіжках.

Для населення у багатоквартирних будинках діятиме наступний розмір складових:

Плата за абонентське обслуговування водопостачання – 18,54 грн.

Плата за абонентське обслуговування водовідведення – 17,46 грн.

У разі наявності у будівлі вузлів комерційного обліку води для населення у багатоквартирних будинках розмір плати складатиме:

Плата за абонентське обслуговування водопостачання – 19,92 грн.

Плата за абонентське обслуговування водовідведення – 17,46 грн.

Для жителів приватного сектору:

При наявності вузла обліку діятиме наступний розмір плати за абонентське обслуговування водопостачання – 36,98 грн.

В разі, якщо домоволодіння підключено до каналізаційних мереж КП «Дніпроводоканал» споживачу нараховується ще плата за абонентське обслуговування водовідведення в розмірі – 17,46 грн.

У “Дніпроводоканалі” нагадали, що абонплату містяни сплачують щомісяця. Розмір не залежить від кількості спожитої води чи кількості осіб, які офіційно зареєстровані у квартирі. Тобто не користуєтесь водою – все одно платити треба.

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