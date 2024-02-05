У Дніпрі змінили вартість абонплати за воду: скільки платитимемо у 2024 році

У КП “Дніпроводоканал” повідомили про нові розміри абонплати за послуги централізованого водопостачання та водовідведення, які ввели у дію з 1 січня 2024. Тобто вже у лютому дніпряни можуть побачити нову суму у своїх платіжках.
Для населення у багатоквартирних будинках діятиме наступний розмір складових:
У разі наявності у будівлі вузлів комерційного обліку води для населення у багатоквартирних будинках розмір плати складатиме:
Для жителів приватного сектору:
У “Дніпроводоканалі” нагадали, що абонплату містяни сплачують щомісяця. Розмір не залежить від кількості спожитої води чи кількості осіб, які офіційно зареєстровані у квартирі. Тобто не користуєтесь водою – все одно платити треба.
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