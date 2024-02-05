Турецька компанія кинула будівництво метро в Дніпрі через війну, однак успішно працює в РФ: подробиці

Турецька компанія, яка після початку повномасштабної війни кинула будівництво метро у Дніпрі, успішно працює на РФ.

З початком війни будівництво метро зі зрозумілих причин призупинили. Однак турецька компанія, яка займалася підземкою, втекла разом з робітниками та обладнанням, завдавши Дніпру значних збитків. Невиконання контракту представники “Лімаку” пояснили бойовими діями в Україні. Сума втрачених через недбалість забудовника грошей може сягати десятків мільйонів євро.

Наразі “Лімак” спокійно продовжує працювати в Росії, заробляючи мільярди рублів. Це триває як мінімум з 2015 року, коли РФ вже вела війну проти України. І якщо до 2022 року це можна було якось пояснити та виправдати, адже навіть деякі українські компанії вели там бізнес, то зараз компанія відкрито спонсорує терористів. Про це пише Oboz.ua.

У 2022, коли повномасштабна війна вже почалася, “Лімак” долучилася до будівництва пасажирського термінала аеропорту в місті Новий Уренгой, а також виграла тендер на будівництво аеропорту в Магадані. “Лімак” брав участь у будівництві шосе в Уфі, Башкортостан.

Холдинг будує великий газопереробний комплекс у селищі Усть-Луг Ленінградської області Росії. Чим допомагає знаходити країнці-агресорці гроші на війну, позаяк продаж газу і нафти один з основних методів заробітку для РФ.

Будівництво комплексу з перероблення газу в Усть-Лузі можна назвати одним із наймасштабніших проєктів “Лімака” в Росії. У його рамках турецька компанія будує будинки управління, енергоцентру, складські будівлі, об’єкти водопостачання, лабораторій, а також трубопровідний міст завдовжки 4,5 км, лінії високої напруги, трансформаторні будки. На будівництві об’єкта на загальній площі 50 га працюватиме близько 2500 осіб. Завершити проєкт планують у 2025 році.

Що цікаво, турецька компанія відкрито хвалиться проєктом на своєму сайті.

Також за участі турецького “Лімак” на РФ створили групу компаній ЛМС “Лимак МаращСтрой”, які зараз є генеральними підрядниками і ведуть будівництво безлічі різних інфраструктурних та промислових об’єктів на Росії.

За інформацією самої компанії, в Росії нею збудовано 7 аеропортів, 20 торгово-розважальних центрів, а загальна сума контрактів, укладених з 2015 року “дочкою” “Лімак” в країні-агресорі вже перевищила 100 млрд рублів.

Поки українці вмирали та страждали від російських ракетних ударів, співробітники “Лімак Мараш” гуляли корпоративи. Разом з ними під час свята підіймали келихи з шампанським топменеджери з Туреччини, члени Ради директорів ГК Limak Marash – Ертем Ертан Оккеш та Гюльсерен Сінан Аталай.

На вечірці представили “відмінні результати” роботи спільної компанії “Лімак” у Росії: “за 2022 рік реалізовано 3 масштабні об’єкти на території Росії, виторг за рік склав понад 20 млрд рублів”.

Нагадаємо, раніше депутати міськради просили визнати Limak спонсором тероризму.

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