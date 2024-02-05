Турецкая компания бросила строительство метро в Днепре из-за войны, однако успешно работает в РФ: подробности

Турецкая компания, после начала полномасштабной войны бросившая строительство метро в Днепре, успешно работает на РФ.

С началом войны строительство метро по понятным причинам приостановлено. Однако турецкая компания, занимавшаяся подземкой, сбежала вместе с рабочими и оборудованием, нанеся Днепру значительный ущерб. Невыполнение контракта представители «Лимака» объяснили боевыми действиями в Украине. Сумма потерянных из-за халатности застройщика денег может достигать десятков миллионов евро.

Сейчас «Лимак» спокойно продолжает работать в России, зарабатывая миллиарды рублей. Это продолжается как минимум с 2015 года, когда РФ уже вела войну против Украины. И если до 2022 года это можно было объяснить и оправдать, ведь даже некоторые украинские компании вели там бизнес, то сейчас компания открыто спонсирует террористов. Об этом пишет Oboz.ua.

В 2022 году, когда полномасштабная война уже началась, «Лимак» присоединилась к строительству пассажирского терминала аэропорта в городе Новый Уренгой, а также выиграла тендер на строительство аэропорта в Магадане. «Лимак» участвовал в строительстве шоссе в Уфе, Башкортостан.

Холдинг строит обширный газоперерабатывающий комплекс в поселке Усть-Луг Ленинградской области России. Чем помогает находить стране-агрессорке деньги на войну, так как продажа газа и нефти – один из основных методов заработка для РФ.

Строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге можно назвать одним из самых масштабных проектов «Лимака» в России. В его рамках турецкая компания строит дома управления, энергоцентра, складские здания, объекты водоснабжения, лабораторий, а также трубопроводный мост протяженностью 4,5 км, линии высокого напряжения, трансформаторные будки. На строительстве объекта на общей площади 50 га будут работать около 2500 человек. Завершить проект планируется в 2025 году.

Что интересно, турецкая компания открыто хвастается проектом на своем сайте.

Также при участии турецкого «Лимак» в РФ создали группу компаний ЛМС «Лымак МаращСтрой», которые сейчас являются генеральными подрядчиками и ведут строительство множества различных инфраструктурных и промышленных объектов в России.

По информации самой компании, в России ею построено 7 аэропортов, 20 торгово-развлекательных центров, а общая сумма контрактов, заключенных с 2015 года «дочкой» «Лимак» в стране-агрессоре уже превысила 100 млрд рублей.

Пока украинцы умирали и страдали от российских ракетных ударов, сотрудники Лимака Мараш гуляли корпоративы. Вместе с ними во время праздника поднимали бокалы с шампанским топ-менеджеры из Турции, члены Совета директоров ГК Limak Marash – Эртем Эртан Оккеш и Гюльсерен Синан Аталай.

На вечеринке представили «отличные результаты» работы совместной компании «Лимак» в России: «за 2022 год реализовано 3 масштабных объекта на территории России, выручка за год составила более 20 млрд рублей».

Напомним, ранее депутаты горсовета просили признать Limak спонсором терроризма.

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