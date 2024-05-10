В Днепропетровской области самая сложная ситуация с энергетикой после атак РФ

После масштабных российских атак в Днепропетровской и Харьковской областях сложная ситуация с энергетикой.

В результате обстрелов энергетических объектов на Днепропетровщине начиная с марта действуют ограничения для промышленности.

Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

«Вторая история у нас складывается на Днепропетровщине. В одном из промышленных регионов также действуют промышленные ограничения еще по мартовским обстрелам. И там есть ограничения. Они касаются, прежде всего, промышленности. Это сетевые ограничения», – отметил Сергей Коваленко.

Он также добавил, что сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется и в Харьковской области. По его словам, в Харькове от 200 до 250 тысяч человек каждый час имеют отключение света.

«У нас есть там сетевые ограничения. Это значит, что нельзя подать электроэнергию, которая есть там на другие части Украины, если так можно сказать, в сам город из-за сетевых ограничений. И там на каждый час где-то 200-250 тысяч человек находятся без света. Конечно, локальный оператор сетей пытается сделать это достаточно сбалансированно, но на 100% каждый час невозможно заживить каждого из потребителей», – рассказал директор YASNO.

Сергей Коваленко отметил, что, несмотря на малую нагрузку на энергосистему через долгий световой день, у нас все равно есть дефицит мощностей. Жителей еще раз просят экономить свет.

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