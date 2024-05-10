Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области самая сложная ситуация с энергетикой после атак РФ

В Днепропетровской области самая сложная ситуация с энергетикой после атак РФ

Сегодня 11:38
просмотров

После масштабных российских атак в Днепропетровской и Харьковской областях сложная ситуация с энергетикой.

В результате обстрелов энергетических объектов на Днепропетровщине начиная с марта действуют ограничения для промышленности.

Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.

«Вторая история у нас складывается на Днепропетровщине. В одном из промышленных регионов также действуют промышленные ограничения еще по мартовским обстрелам. И там есть ограничения. Они касаются, прежде всего, промышленности. Это сетевые ограничения», – отметил Сергей Коваленко.

Он также добавил, что сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется и в Харьковской области. По его словам, в Харькове от 200 до 250 тысяч человек каждый час имеют отключение света.

«У нас есть там сетевые ограничения. Это значит, что нельзя подать электроэнергию, которая есть там на другие части Украины, если так можно сказать, в сам город из-за сетевых ограничений. И там на каждый час где-то 200-250 тысяч человек находятся без света. Конечно, локальный оператор сетей пытается сделать это достаточно сбалансированно, но на 100% каждый час невозможно заживить каждого из потребителей», – рассказал директор YASNO.

Новости Днепра про В Днепропетровской области самая сложная ситуация с энергетикой после атак РФ

Сергей Коваленко отметил, что, несмотря на малую нагрузку на энергосистему через долгий световой день, у нас все равно есть дефицит мощностей. Жителей еще раз просят экономить свет.

Новости Днепра про В Днепропетровской области самая сложная ситуация с энергетикой после атак РФУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области самая сложная ситуация с энергетикой после атак РФРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре мужчина с оружием напал на пенсионерку в лифте
    Новости Днепра
    Сегодня 11:28
    В Днепре мужчина с оружием напал на пенсионерку в лифте

    26-летний мужчина напал на пенсионерку, которая вместе с ним ехала…

    Графики отключения света в Telegram: в Укрэнерго заявили о фейке
    Новости Днепра
    Сегодня 10:35
    Графики отключения света в Telegram: в Укрэнерго заявили о фейке

    Графики отключений света, распространяемые в Telegram, являются фейковыми.

    У Днепра появился уже шестой город-побратим: детали
    Новости Днепра
    Сегодня 09:09
    У Днепра появился уже шестой город-побратим: детали

    Днепр и Острава стали городами-побратимами!

    В Днепре на ж/м Тополь-3 пожарные спасли женщину из горящей квартиры
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    В Днепре на ж/м Тополь-3 пожарные спасли женщину из горящей квартиры

    Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами…

    Последние новости

    В Днепре мужчина с оружием напал на пенсионерку в лифте
    В Днепре мужчина с оружием напал на пенсионерку в лифте

    26-летний мужчина напал на пенсионерку, которая вместе с ним ехала в лифте.

    Сегодня 11:28
    7
    просмотров
    На Криворожье круглосуточно ограничено потребление электроэнергии: состояние энергосистемы на 10 мая
    На Криворожье круглосуточно ограничено потребление электроэнергии: состояние энергосистемы на 10 мая

    Дефицит электроэнергии сохраняется, для промышленности ограничение потребления действует с 18:00 до 07:00!

    Сегодня 11:14
    7
    просмотров
    Графики отключения света в Telegram: в Укрэнерго заявили о фейке
    Графики отключения света в Telegram: в Укрэнерго заявили о фейке

    Графики отключений света, распространяемые в Telegram, являются фейковыми.

    Сегодня 10:35
    1
    просмотров
    У Днепра появился уже шестой город-побратим: детали
    У Днепра появился уже шестой город-побратим: детали

    Днепр и Острава стали городами-побратимами!

    Сегодня 09:09
    4
    просмотров
    В Днепре на ж/м Тополь-3 пожарные спасли женщину из горящей квартиры
    В Днепре на ж/м Тополь-3 пожарные спасли женщину из горящей квартиры

    Женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

    Сегодня 07:00
    3
    просмотров
    Погода на 10 мая: в Днепре будет ясно и без осадков
    Погода на 10 мая: в Днепре будет ясно и без осадков

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    9
    просмотров
    Летучая акула из Днепра удивила людей на фестивале в Италии (ВИДЕО)
    Летучая акула из Днепра удивила людей на фестивале в Италии (ВИДЕО)

    Днепровая акула поразила зрителей фестиваля воздушных змеев в Италии.

    Вчера 21:57
    44
    просмотров
    «Хочу домой»: в Днепре спасают женщину из Константиновки, чью семью убило ракетой
    «Хочу домой»: в Днепре спасают женщину из Константиновки, чью семью убило ракетой

    В Днепре спасают женщину, которая во время ракетного удара потеряла всю семью.

    Вчера 21:11
    8
    просмотров
    В Днепре на Новом мосту 8 автомобилей поочередно врезались друг в друга (ВИДЕО)
    В Днепре на Новом мосту 8 автомобилей поочередно врезались друг в друга (ВИДЕО)

    В Днепре Новый мост парализовало ДТП с участием восьми машин.

    Вчера 20:27
    13
    просмотров
    5-летняя девочка попала в больницу Днепра, потому что упала с крыши во время игры в прятки
    5-летняя девочка попала в больницу Днепра, потому что упала с крыши во время игры в прятки

    Несчастный случай произошел в Павлоградском районе.

    Вчера 19:36
    29
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх