На Дніпропетровщині найскладніша ситуація з енергетикою після атак РФ

Внаслідок обстрілів енергетичних об’єктів на Дніпропетровщині починаючи з березня діють обмеження для промисловості.
Про це в ефірі Радіо Свобода розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.
«Друга історія у нас складається на Дніпропетровщині. В одному з промислових регіонів також діють промислові обмеження ще з березневих обстрілів. І там є обмеження. Вони стосуються насамперед промисловості. Це мережеві обмеження», – зазначив Сергій Коваленко.
Він також додав, що складна ситуація з енергопостачанням зберігається і у Харківській області. За його словами, у Харкові від 200 до 250 тисяч жителів щогодини мають відключення світла.
«Ми маємо там мережеві обмеження. Це означає, що не можна подати електроенергію, яка є там на інші частини України, якщо так можна сказати, в саме місто через мережеві обмеження. І там на кожну годину десь 200-250 тисяч людей перебувають без світла. Звісно, локальний оператор мереж намагається зробити це досить збалансовано, але на 100% на кожну годину неможливо заживити кожного з споживачів», – розповів директор YASNO.
Сергій Коваленко зазначив, що попри мале навантаження на енергосистему через довгий світловий день, у нас всеодно є дефіцит потужностей. Мешканців вкотре просять заощаджувати світло.Гончар Вірсавія
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