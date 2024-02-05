«Если вам давно не дарили цветы»: в Днепре провели щедрый эксперимент (ВИДЕО)

Днепрянка решила порадовать прохожих и подарить им цветы. Для этого она в центре Днепра повесила плакат с надписью: «Если вам давно не дарили цветы», призывая людей взять себе букетик. Результаты эксперимента пользовательница Tik-tok показала в видео.
Жители Днепра удивили своей застенчивостью, ведь никто не хотел брать букет, пока автор видео не уговорила первых девушек это сделать. Многие просто фотографировали плакат «на память», считая, что это необычная арт-инсталляция.
Впоследствии появилась женщина, которая приятно удивила автора видео. Прохожая сначала долго разглядывала цветы, а потом, взяв букетик, отошла на несколько шагов и вернулась, чтобы забрать еще один.
После этого незнакомка заметила Светлану, которая оставила на стене цветок, и обняла ее, поблагодарив за приятный сюрприз. В общем, днепряне оказались не жадными и несколько застенчивыми, поскольку никто первым не захотел взять себе букетик, но когда это начали делать другие, нашлось еще несколько смельчаков.
Увидеть милый эксперимент полностью можно в видео:
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