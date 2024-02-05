В Днепре изменили стоимость абонплаты за воду: сколько будем платить в 2024 году

В КП «Днепрводоканал» сообщили о новых размерах абонплаты за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые ввели в действие с 1 января 2024 года. То есть уже в феврале днепряне могут увидеть новую сумму в своих платежках.
Для населения в многоквартирных домах будет действовать следующий размер составляющих:
В случае наличия в здании узлов коммерческого учета воды для населения в многоквартирных домах размер платы будет составлять:
Для жителей частного сектора:
В «Днепропроводоканале» напомнили, что абонплату горожане платят ежемесячно. Размер не зависит от количества потребленной воды или количества лиц, официально зарегистрированных в квартире. То есть не пользуетесь водой – все равно платить надо.
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