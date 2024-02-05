В Днепре изменили стоимость абонплаты за воду: сколько будем платить в 2024 году

В Днепре сообщили о новой стоимости абонплаты за воду.

В КП «Днепрводоканал» сообщили о новых размерах абонплаты за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые ввели в действие с 1 января 2024 года. То есть уже в феврале днепряне могут увидеть новую сумму в своих платежках.

Для населения в многоквартирных домах будет действовать следующий размер составляющих:

Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 18,54 грн.

Плата за абонентское обслуживание водоотвода – 17,46 грн.

В случае наличия в здании узлов коммерческого учета воды для населения в многоквартирных домах размер платы будет составлять:

Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 19,92 грн.

Плата за абонентское обслуживание водоотвода – 17,46 грн.

Для жителей частного сектора:

При наличии узла учета будет действовать следующий размер платы за абонентское обслуживание водоснабжения – 36,98 грн.

В случае, если домовладение подключено к канализационным сетям КП «Днепропроводоканал», потребителю начисляется еще плата за абонентское обслуживание водоотвода в размере – 17,46 грн.

В «Днепропроводоканале» напомнили, что абонплату горожане платят ежемесячно. Размер не зависит от количества потребленной воды или количества лиц, официально зарегистрированных в квартире. То есть не пользуетесь водой – все равно платить надо.

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