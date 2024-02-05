Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре из-за ухудшения погоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

В Днепре из-за ухудшения погоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

Сегодня 16:11
просмотров

После обеда в Днепре резко испортилась погода.

Новости Днепра про В Днепре из-за ухудшения погоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

Около 15:20 в некоторых районах города начался град, который больше напоминал ледяную крупу. Затем ему на смену пришел снег с дождем. К тому же синоптики предупредили: до конца дня в городе возможны порывы ветра до 20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта. Так, с 15:50 троллейбусные маршруты №1, №4, № А и № Б будут курсировать по оперативному расписанию, то есть с отклонениями от графиков.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернут.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре из-за ухудшения погоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре из-за ухудшения погоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробностиРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре выпала ледяная крупа (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 15:46
В Днепре выпала ледяная крупа (ВИДЕО)

После солнечного утра в Днепре резко испортилась погода.

Средние цены на двухкомнатные квартиры в разных районах Днепра: сравнение стоимости (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:07
Средние цены на двухкомнатные квартиры в разных районах Днепра: сравнение стоимости (ФОТО)

Средняя стоимость квадратного метра в квартире в Днепре составляет 40,1…

Первые 16-этажки в Днепре: в сети показали уникальные фото со строительства на Солнечном 50 лет назад
Новости Днепра
Сегодня 14:47
Первые 16-этажки в Днепре: в сети показали уникальные фото со строительства на Солнечном 50 лет назад

В сети показали как полвека назад строили 16-этажки на ж/м…

В Днепре женщина загремела в больницу из-за жаропонижающего лекарства
Новости Днепра
Сегодня 13:33
В Днепре женщина загремела в больницу из-за жаропонижающего лекарства

Препараты, которые должны были облегчить состояние днепрянки, отправили женщину в…

Последние новости

В Днепре выпала ледяная крупа (ВИДЕО)
В Днепре выпала ледяная крупа (ВИДЕО)

После солнечного утра в Днепре резко испортилась погода.

Сегодня 15:46
3
просмотров
В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу: что говорят в полиции и больнице
В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу: что говорят в полиции и больнице

В Кривом Роге произошла трагедия – 14-летний парень умер после визита к стоматологу.

Сегодня 15:30
7
просмотров
Средние цены на двухкомнатные квартиры в разных районах Днепра: сравнение стоимости (ФОТО)
Средние цены на двухкомнатные квартиры в разных районах Днепра: сравнение стоимости (ФОТО)

Средняя стоимость квадратного метра в квартире в Днепре составляет 40,1 тыс грн. Но цена может варьироваться в зависимости от месторасположения многоэтажного дома, его этажности, того на каком именно этаже находится квартира и в каком районе стоит дом.

Сегодня 15:07
5
просмотров
В Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого
В Кривом Роге мужчина взорвал гранату на улице, чтобы напугать знакомого

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 14:55
5
просмотров
Первые 16-этажки в Днепре: в сети показали уникальные фото со строительства на Солнечном 50 лет назад
Первые 16-этажки в Днепре: в сети показали уникальные фото со строительства на Солнечном 50 лет назад

В сети показали как полвека назад строили 16-этажки на ж/м Солнечный в Днепре.

Сегодня 14:47
4
просмотров
В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу
В Кривом Роге подросток умер после визита к стоматологу

В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу.

Сегодня 13:56
15
просмотров
В Днепре женщина загремела в больницу из-за жаропонижающего лекарства
В Днепре женщина загремела в больницу из-за жаропонижающего лекарства

Препараты, которые должны были облегчить состояние днепрянки, отправили женщину в больницу.

Сегодня 13:33
4
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно
В одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все ТЦ и школы: что известно

Правоохранители начали проверять указанные объекты.

Сегодня 12:54
9
просмотров
В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)
В Днепре заметили хозяйственную белку, которая хотела забрать себе украинский флаг (ВИДЕО)

Белочка хотела то ли своровать, то ли разровнять флаг на территории школы в Днепре.

Сегодня 12:43
6
просмотров
В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции
В Каменском среди бела дня избили волонтера: что говорят в полиции

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

Сегодня 11:43
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх