В Днепре из-за ухудшения погоды есть изменения в работе общественного транспорта: подробности

После обеда в Днепре резко испортилась погода.

Около 15:20 в некоторых районах города начался град, который больше напоминал ледяную крупу. Затем ему на смену пришел снег с дождем. К тому же синоптики предупредили: до конца дня в городе возможны порывы ветра до 20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта. Так, с 15:50 троллейбусные маршруты №1, №4, № А и № Б будут курсировать по оперативному расписанию, то есть с отклонениями от графиков.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернут.

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