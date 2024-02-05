В Кривом Роге 14-летний парень умер после визита к стоматологу: что говорят в полиции и больнице

В Кривом Роге произошла трагедия – 14-летний парень умер после визита к стоматологу.

Предварительно известно, что подростку вырвали зуб в одной из больниц города. Когда он вернулся домой, ему стало плохо. Парня госпитализировали в другую больницу, где он, к сожалению, умер.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

В больнице, где подростку вырывали зуб, тоже прокомментировали эту трагедию.

В комментарии “Суспільному” директор медучреждения Елена рассказала, что подросток обратился в стоматологию с болью в зубе. Врачи действовали по процедуре и удалили ребенку зуб.

Помощь предоставлена в полном объеме в соответствии с нашими нормативными документами. После оказания медицинской помощи этот пациент был отпущен домой. С ним присутствовали его родственники. И потом, через некоторое время, этот пациент в связи с ухудшением состояния был госпитализирован, – сказала она.

Директор отметила, что ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия.

На сегодняшний день, при том, как разворачивались события, можем говорить о разных моментах, составляющие медицинские, потому что не все так однозначно. Но есть вопросы к самому течению заболевания. Буду говорить, что это усложнение, именно этой манипуляции невозможно. Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет, – сказала она.

А это аудиокомментарий, который предоставила директор медучреждения изданию «Свои»:

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