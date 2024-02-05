В Днепре после града появилась редкая зимняя радуга (ВИДЕО)

В Днепре после града и ливня появилась зимняя радуга.

Днем 5 февраля, после ледяного дождя, града и урагана, в небе над Днепром появилась радуга. Это довольно редкое явление, поскольку радуга почти никогда не возникает зимой, когда преобладает минусовая температура. Обычно с декабря по февраль можно увидеть гало.

Гало – оптическое явление, появляющееся после того, как солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах. Если радуга простирается в небе против Солнца, то гало возникает вокруг него. Радуга ярче, в отличие от тусклого гало.

В Днепре сегодня видели именно радугу. В народе говорят, что зимняя радуга – хороший знак. Особенно для того, кто наблюдал за этим явлением своими глазами.

Днепряне также рассказали, что в некоторых районах во время урагана слышали даже гром.

Гроза на «голом дереве» — плохой знак.

Радуга хорошо. Но был гром на голые деревья. Мама говорила это не к хорошему, – рассказывают днепряне.

Действительно, гроза зимой довольно редкое явление, но ввиду изменения климата, гром в феврале мы будем слышны еще чаще. Так что не стоит верить в плохие приметы, а вот надеяться на лучшее — необходимо.

Напомним, этой зимой на Днепропетровщине уже видели радугу.

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