В Днепре после града появилась редкая зимняя радуга (ВИДЕО)

Днем 5 февраля, после ледяного дождя, града и урагана, в небе над Днепром появилась радуга. Это довольно редкое явление, поскольку радуга почти никогда не возникает зимой, когда преобладает минусовая температура. Обычно с декабря по февраль можно увидеть гало.
Гало – оптическое явление, появляющееся после того, как солнечные лучи преломляются в ледяных кристаллах. Если радуга простирается в небе против Солнца, то гало возникает вокруг него. Радуга ярче, в отличие от тусклого гало.
В Днепре сегодня видели именно радугу. В народе говорят, что зимняя радуга – хороший знак. Особенно для того, кто наблюдал за этим явлением своими глазами.
Днепряне также рассказали, что в некоторых районах во время урагана слышали даже гром.
Гроза на «голом дереве» — плохой знак.
Радуга хорошо. Но был гром на голые деревья. Мама говорила это не к хорошему, – рассказывают днепряне.
Действительно, гроза зимой довольно редкое явление, но ввиду изменения климата, гром в феврале мы будем слышны еще чаще. Так что не стоит верить в плохие приметы, а вот надеяться на лучшее — необходимо.
Напомним, этой зимой на Днепропетровщине уже видели радугу.
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