У Дніпрі після граду з’явилася рідкісна зимова веселка (ВІДЕО)

У Дніпрі після граду та зливи з'явилася зимова веселка.

Вдень 5 лютого, після крижаного дощу, граду та буревію, у небі над Дніпром з’явилася веселка. Це досить рідкісне явище, позаяк райдуга майже ніколи не виникає взимку, коли переважає мінусова температура. Зазвичай, з грудня по лютий можна побачити гало.

Гало – оптичне явище, що з’являється після того, як сонячні промені заломлюються в крижаних кристалах. Якщо веселка простягається у небі проти Сонця, то гало виникає навколо нього. Райдуга яскравіша, на відміну від гало, яке тьмяніше.

У Дніпрі сьогодні бачили саме веселку. У народі кажуть, що зимова райдуга – хороший знак. Особливо для того, хто спостерігав за цим явищем на власні очі.

Дніпряни також розповіли, що у деяких районах під час буревію чули навіть грім.

Гроза на “голі дерева” – поганий знак.

Веселка добре. Але був грім на голі дерева. Мама говорила це не до хорошого, – розповідають дніпряни.

Дійсно, гроза взимку досить рідкісне явище, але зважаючи на зміни клімату, грім у лютому ми чутимемо ще частіше. Тож не варто вірити у погані прикмети, а от сподіватися на краще – необхідно.

Нагадаємо, цієї зими на Дніпропетровщині вже бачили веселку.

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