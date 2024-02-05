Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі після граду з’явилася рідкісна зимова веселка (ВІДЕО)

Сьогодні 19:21
просмотров

У Дніпрі після граду та зливи з'явилася зимова веселка.

Новости Днепра про У Дніпрі після граду з'явилася рідкісна зимова веселка (ВІДЕО)

Вдень 5 лютого, після крижаного дощу, граду та буревію, у небі над Дніпром з’явилася веселка. Це досить рідкісне явище, позаяк райдуга майже ніколи не виникає взимку, коли переважає мінусова температура. Зазвичай, з грудня по лютий можна побачити гало. 

Гало – оптичне явище, що з’являється після того, як сонячні промені заломлюються в крижаних кристалах. Якщо веселка простягається у небі проти Сонця, то гало виникає навколо нього. Райдуга яскравіша, на відміну від гало, яке тьмяніше. 

У Дніпрі сьогодні бачили саме веселку. У народі кажуть, що зимова райдуга – хороший знак. Особливо для того, хто спостерігав за цим явищем на власні очі. 

Дніпряни також розповіли, що у деяких районах під час буревію чули навіть грім. 

Гроза на “голі дерева” – поганий знак. 

Веселка добре. Але був грім на голі дерева. Мама говорила це не до хорошого, – розповідають дніпряни.

Дійсно, гроза взимку досить рідкісне явище, але зважаючи на зміни клімату, грім у лютому ми чутимемо ще частіше. Тож не варто вірити у погані прикмети, а от сподіватися на краще – необхідно. 

Нагадаємо, цієї зими на Дніпропетровщині вже бачили веселку.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі після граду з'явилася рідкісна зимова веселка (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі після граду з'явилася рідкісна зимова веселка (ВІДЕО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі підлітки “осідлали” тролейбус (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:03
У Дніпрі підлітки “осідлали” тролейбус (ВІДЕО)

Такі поїздки можуть закінчитися трагедією!

Як жителям Дніпра зареєструватися та записатися до лікаря через сайт Helsi: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 17:53
Як жителям Дніпра зареєструватися та записатися до лікаря через сайт Helsi: інструкція

Система Helsi – це онлайн платформа та застосунок для мобільного,…

У Нацполіції відреагували на відео, де спецпризначенці з Дніпра відмовилися йти на фронт
Новини Дніпра
Сьогодні 17:25
У Нацполіції відреагували на відео, де спецпризначенці з Дніпра відмовилися йти на фронт

У Дніпрі розгорівся скандал зі спецпризначенцями, які не хочуть переводитися…

У Дніпрі змінили вартість абонплати за воду: скільки платитимемо у 2024 році
Новини Дніпра
Сьогодні 16:39
У Дніпрі змінили вартість абонплати за воду: скільки платитимемо у 2024 році

У Дніпрі повідомили про нову вартість абонплати за воду.

Наверх