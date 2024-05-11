Сварка через недопалок: на Дніпропетровщині чоловік забив брата ногами до смерті

У місті Нікополь сталося жорстоке вбивство.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліція оголосила про підозру 37-річному нападнику, який до смерті побив рідного брата.

Конфлікт між чоловіками виник через непогашений недопалок. Трагедія сталася 9 травня.

На лінію «102» надійшло повідомлення від жінки, яка на сходовому майданчику під’їзду виявила тіло свого 40-річного сусіда без ознак життя. На місці події правоохоронці встановили, що о 3-й годині ранку молодший брат прокинувся від запаху диму у квартирі. Між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому численні удари ногами. Потім виштовхав його з квартири й завдав ще декілька ударів, — йдеться у дописі правоохоронців.

Потерпілий загинув через отримані травми. Слідчі повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Тепер затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: