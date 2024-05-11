Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сварка через недопалок: на Дніпропетровщині чоловік забив брата ногами до смерті

Сварка через недопалок: на Дніпропетровщині чоловік забив брата ногами до смерті

Сьогодні 14:59
просмотров

У місті Нікополь сталося жорстоке вбивство.

Новости Днепра про Сварка через недопалок: на Дніпропетровщині чоловік забив брата ногами до смерті

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліція оголосила про підозру 37-річному нападнику, який до смерті побив рідного брата.

Конфлікт між чоловіками виник через непогашений недопалок. Трагедія сталася 9 травня. 

На лінію «102» надійшло повідомлення від жінки, яка на сходовому майданчику під’їзду виявила тіло свого 40-річного сусіда без ознак життя. На місці події правоохоронці встановили, що о 3-й годині ранку  молодший брат прокинувся від запаху диму у квартирі. Між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав потерпілому численні удари ногами. Потім виштовхав його з квартири й завдав ще декілька ударів, — йдеться у дописі правоохоронців.

Потерпілий загинув через отримані травми. Слідчі повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Тепер затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте також:

Новости Днепра про Сварка через недопалок: на Дніпропетровщині чоловік забив брата ногами до смертіУкраїнська Новости Днепра про Сварка через недопалок: на Дніпропетровщині чоловік забив брата ногами до смертіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:03
    У Дніпровському районі вночі спостерігали північне сяйво

    В ніч на 11 травня у Дніпровському районі побачили північне…

    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Володимир Слюсар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:54
    На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Володимир Слюсар

    Захисник України Володимир Слюсар загинув 12 квітня 2024 року в…

    У Дніпрі на виставці демонструють зброю часів Римської імперії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:41
    У Дніпрі на виставці демонструють зброю часів Римської імперії

    У Дніпропетровському національному історичному музеї з'явились нові експонати.

    У Дніпрі на поминальні дні організують додаткові маршрути: графік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:26
    У Дніпрі на поминальні дні організують додаткові маршрути: графік

    У Дніпрі сьогодні до міських кладовищ організована робота додаткових та подовжених…

    Наверх