У Дніпрі випала крижана крупа (ВІДЕО)

Ранок 5 лютого був сонячним, але незабаром небо затягнуло чорнющими хмарами. Близько 15:20 у деяких районах міста розпочався град, який більш нагадував крижану крупу.
Раніше синоптики попереджали про негоду. Зокрема до кінця доби очікуються пориви вітру до 20 м/с.
Град розміром з дрібний горох почався спочатку на лівому березі, а через декілька хвилин негода дісталася й інших районів.
Тонким шаром граду засипало землю та асфальт.
Крижана крупа згодом переросла у зливу.
Дощ має завершитися до кінця дня. Утім, у вівторок, 6 лютого, прогнозують нові опади. Буде хмарно, з короткочасними проясненнями, зазначають синоптичні сайти. Далі буде аномально тепло. Цими вихідними температура повітря може прогрітися до +14.
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