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У Дніпрі випала крижана крупа (ВІДЕО)

Сьогодні 15:46
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Після сонячного ранку в Дніпрі різко зіпсувалася погода.

Новости Днепра про У Дніпрі випала крижана крупа (ВІДЕО)

Ранок 5 лютого був сонячним, але незабаром небо затягнуло чорнющими хмарами. Близько 15:20 у деяких районах міста розпочався град, який більш нагадував крижану крупу. 

Раніше синоптики попереджали про негоду. Зокрема до кінця доби очікуються пориви вітру до 20 м/с.

Новости Днепра про У Дніпрі випала крижана крупа (ВІДЕО)

Град розміром з дрібний горох почався спочатку на лівому березі, а через декілька хвилин негода дісталася й інших районів. 

Тонким шаром граду засипало землю та асфальт. 

Крижана крупа згодом переросла у зливу.

 

Дощ має завершитися до кінця дня. Утім, у вівторок, 6 лютого, прогнозують нові опади. Буде хмарно, з короткочасними проясненнями, зазначають синоптичні сайти. Далі буде аномально тепло. Цими вихідними температура повітря може прогрітися до +14.

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Новости Днепра про У Дніпрі випала крижана крупа (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі випала крижана крупа (ВІДЕО)Русский

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