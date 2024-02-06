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В Днепре правоохранители искали взрывчатку в «Дафи» и «МЕТRО»: детали

Сегодня 10:00
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"Минеры" снова активизировались...

Новости Днепра про В Днепре правоохранители искали взрывчатку в «Дафи» и «МЕТRО»: детали

В понедельник, 5 февраля, в полицию поступило сообщение о минировании ТРЦ «Дафи» и ТЦ «МЕТRО», что на Запорожском шоссе.

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили указанные объекты, никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина угрожал взорвать весь город. Позже выяснилось, что «минер» состоит на учете в Психоневрологическом диспансере. Детали ТУТ!

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