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У Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку в «Дафі» та «МЕТRО»: деталі

Сьогодні 10:00
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"Мінери" знову активізувалися...

Новости Днепра про У Дніпрі правоохоронці шукали вибухівку в «Дафі» та «МЕТRО»: деталі

У понеділок, 5 лютого, у поліцію надійшло повідомлення про замінування ТРЦ «Дафі» та ТЦ «МЕТRО», що на Запорізькому шосе.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді. 

Правоохоронці перевірили зазначені об’єкти, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік погрожував підірвати все місто. Пізніше з’ясувалося, що “мінер” перебуває на обліку у Психоневрологічному диспансері. Деталі ТУТ! 

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