Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворим

"Мінера" примусово госпіталізували до психіатричного закладу.

Днями у Дніпрі у кількох місцях місцеві мешканці знайшли дивні записки. У них невідомий погрожував підірвати усе місто, зокрема “АТБ” на вулиці Луговській, одну зі шкіл, відділення “Ощадбанку” та “Приватбанку” тощо. Крім того, чоловік вимагав “грошей та їжі від священника”, а також, щоб йому відновили водопостачання – тоді підривати він нічого не буде.

Пізніше стало відомо, що особу “мінера” встановили. Виявилося, що це психічно хворий містянин, який перебуває на обліку у Психоневрологічному диспансері.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Правоохоронці затримали чоловіка. Його знову примусово госпіталізували до психіатричного закладу.

Зазначимо, фейкові мінування – це не жарт, а серйозний злочин. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

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