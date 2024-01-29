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Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворим

Сьогодні 18:02
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"Мінера" примусово госпіталізували до психіатричного закладу.

Новости Днепра про Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворим

Днями у Дніпрі у кількох місцях місцеві мешканці знайшли дивні записки. У них невідомий погрожував підірвати усе місто, зокрема “АТБ” на вулиці Луговській, одну зі шкіл, відділення “Ощадбанку” та “Приватбанку” тощо. Крім того, чоловік вимагав “грошей та їжі від священника”, а також, щоб йому відновили водопостачання – тоді підривати він нічого не буде.

Новости Днепра про Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворим

Пізніше стало відомо, що особу “мінера” встановили. Виявилося, що це психічно хворий містянин, який перебуває на обліку у Психоневрологічному диспансері.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Правоохоронці затримали чоловіка. Його знову примусово госпіталізували до психіатричного закладу.

Новости Днепра про Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворим

Зазначимо, фейкові мінування – це не жарт, а серйозний злочин. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

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Новости Днепра про Чоловік, який погрожував підірвати увесь Дніпро, виявився психічно хворимУкраїнська

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