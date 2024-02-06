Воюет добровольцем с 19 лет: в Днепре спасают подорвавшегося на вражеской мине защитника

В Днепре спасали 25-летнего мужчину, взорвавшегося на вражеской мине.

25-летний Михаил родом из Донецкой области, но в 2021 году переехал в Днепр. Защищает Украину с 19 лет, присоединившись к войску как доброволец. За полгода до начала полномасштабной войны уволился со службы и поселился вместе с девушкой Линой, с которой познакомился в Днепре. Пара думала жениться, но гражданская жизнь Михаила продолжалась недолго.

После полномасштабного вторжения в первый день добежал до военкомата, отстоял очередь и записался в ВСУ. Недавно под Клищиевкой Донецкой области получил тяжелое ранение, взорвавшись на вражеской мине.

Теряя кровь, был доставлен в больницу Мечникова без левой голени. После прихода в чувство, позитив полился из его уст. Говорит: хорошо, что только ногу оторвало, а не половой орган, потому что теперь точно будут дети и счастья. У меня осталось много любви, я хочу ее растратить», – рассказал главный врач одного из медучреждений Днепра.

Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция.

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