Воюет добровольцем с 19 лет: в Днепре спасают подорвавшегося на вражеской мине защитника

25-летний Михаил родом из Донецкой области, но в 2021 году переехал в Днепр. Защищает Украину с 19 лет, присоединившись к войску как доброволец. За полгода до начала полномасштабной войны уволился со службы и поселился вместе с девушкой Линой, с которой познакомился в Днепре. Пара думала жениться, но гражданская жизнь Михаила продолжалась недолго.
После полномасштабного вторжения в первый день добежал до военкомата, отстоял очередь и записался в ВСУ. Недавно под Клищиевкой Донецкой области получил тяжелое ранение, взорвавшись на вражеской мине.
Теряя кровь, был доставлен в больницу Мечникова без левой голени. После прихода в чувство, позитив полился из его уст. Говорит: хорошо, что только ногу оторвало, а не половой орган, потому что теперь точно будут дети и счастья. У меня осталось много любви, я хочу ее растратить», – рассказал главный врач одного из медучреждений Днепра.
Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра зарегистрироваться и записаться к врачу через сайт Helsi: инструкция.
Читайте также:
Автор:
"Минеры" снова активизировались...
В Днепре протестовали горожан "на алчность".
В Новомосковском районе мужчина поджег несовершеннолетнего парня.
Турецкая компания, после начала полномасштабной войны бросившая строительство метро в…
"Минеры" снова активизировались...
Захватите с собой зонт!
В Днепре протестовали горожан "на алчность".
В Новомосковском районе мужчина поджег несовершеннолетнего парня.
Турецкая компания, после начала полномасштабной войны бросившая строительство метро в Днепре, успешно работает на РФ.
Укрзализныця анонсировала второй маршрут Dnipro City Express.
В Днепре после града и ливня появилась зимняя радуга.
В Кривом Роге прокуратура начала следствие по факту смерти 14-летнего ребенка после посещения стоматолога.
Такие поездки могут закончиться трагедией!
Система Helsi – это онлайн платформа и приложение для мобильного, с помощью которого можно не только записаться к врачу, но и проконсультироваться с необходимым специалистом, не выходя из дома.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!